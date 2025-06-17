«Це коштує мільярди»: Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії — Finance.ua
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«Це коштує мільярди»: Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії

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«Це коштує мільярди»: Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії
«Це коштує мільярди»: Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії
Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Канаді заявив, що поки не запроваджуватиме нові санкції проти росії. За його словами, він хоче дочекатися, чи вдасться досягти домовленості про припинення війни в Україні.
Про це повідомляє «Суспільне».
«Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду», — відповів він на запитання журналістів про подальші кроки США щодо росії.
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На уточнення, чи Сполучені Штати підтримують ініціативу Євросоюзу щодо посилення санкцій, Трамп відповів: «Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це».
Пояснюючи, чому США наразі не вводять санкції самостійно, Трамп повторив: «Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода».
Він також зазначив, санкції дорого обходяться США.
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«Не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто — підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом», — додав Трамп.
Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року. Водночас він закликає Трампа знизити ціну на російську нафту до $30.
За матеріалами:
Finance.ua
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