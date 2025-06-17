«Це коштує мільярди»: Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії — Finance.ua

«Це коштує мільярди»: Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії Сьогодні 10:36

«Це коштує мільярди»: Трамп пояснив, чому не вводить санкції проти росії

Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Канаді заявив, що поки не запроваджуватиме нові санкції проти росії. За його словами, він хоче дочекатися, чи вдасться досягти домовленості про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду», — відповів він на запитання журналістів про подальші кроки США щодо росії.

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На уточнення, чи Сполучені Штати підтримують ініціативу Євросоюзу щодо посилення санкцій, Трамп відповів: «Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це».

Пояснюючи, чому США наразі не вводять санкції самостійно, Трамп повторив: «Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода».

Він також зазначив, санкції дорого обходяться США.

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«Не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто — підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції — це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом», — додав Трамп.

Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти росії. Його основні цілі — російський енергетичний сектор, банки, а також експорт товарів, які можуть використовуватись для виробництва зброї.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив , що західні санкції стануть особливо відчутними для російської економіки на початку літа 2026 року. Водночас він закликає Трампа знизити ціну на російську нафту до $30.

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