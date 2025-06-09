Зеленський закликав Трампа знизити ціну на російську нафту до $30 — Finance.ua
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Зеленський закликав Трампа знизити ціну на російську нафту до $30

Енергетика
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Зеленський закликав Трампа знизити ціну на російську нафту до $30
Зеленський закликав Трампа знизити ціну на російську нафту до $30
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США має запровадити додаткові санкції проти росії. Зокрема, йдеться про зниження граничної ціни на російську нафту до 30 доларів за барель.
Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News, передає Delo.ua.
Зеленський вважає, що енергетичні доходи є головним джерелом фінансування російської агресії. Саме тому, на його думку, США мають діяти спільно з Європою, щоб обмежити ці доходи.
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Нагадаємо, країни G7, Австралія та ЄС запровадили обмеження ціни на російську нафту у морських перевезеннях ще з грудня 2022 року. Нині розглядається варіант зниження цього ліміту з $60 до $50.
«Ми втратили багато років. Європа та США могли б запровадити енергетичні обмеження та граничні ціни на нафту. 30 доларів, не більше», — наголосив він.
Незважаючи на чинну заборону, росія продовжує експортувати нафту вище встановленої межі завдяки так званому «тіньовому флоту» — танкерам, які не користуються західним страхуванням. Таким чином, російська нафта торгується за цінами понад $60 за барель.
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Президент України також прокоментував небажання Дональда Трампа посилювати санкційний тиск на росію.
«Він — лідер Сполучених Штатів Америки. Він мусить це зробити. Ми віримо, що США — лідер цивілізованого світу», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, у травні Європейський Союз ухвалив 17-й пакет санкцій проти росії, який спрямований на майже 200 кораблів так званого «тіньового флоту». Нові обмеження покликані посилити тиск на москву, зокрема у сфері морських перевезень, які допомагають обходити вже існуючі санкції.
Пізніше Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії. До санкційного списку потрапили 189 суден, які належать до так званого російського тіньового флоту — суден, що використовуються для обходу міжнародних обмежень. Також швейцарська влада внесла до свого санкційного списку ще 17 фізичних осіб і 58 компаній, повʼязаних із росією. Усі вони вже фігурують у санкційному списку Євросоюзу. Їм заборонено в’їзд до Швейцарії та транзит через країну, а їхні активи будуть заморожені.
За матеріалами:
Finance.ua
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