ЄС хоче додатково знизити цінову стелю для російської нафти — Reuters Сьогодні 18:30 — Енергетика

Цього тижня ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну на російську нафту, що транспортується морським шляхом, яка встановлена на рівні $60 за барель у рамках нового пакету санкцій проти москви.

Про це пише Reuters з посиланням на європейського комісару з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

Домбровскіс не згадав, до якого рівня, за бажанням Європейського Союзу, потрібно було б знизити граничну ціну, але чиновники ЄС, проінформовані про обговорення, заявили, що ЄС запропонує 50 доларів за барель.

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«Це те, на що ми звернули увагу з боку Комісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення», — сказав Домбровскіс.

До країн G7 входять Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія. Європейська комісія та голова міністрів фінансів єврозони також беруть участь у зустрічах міністрів фінансів G7.

Цінове обмеження G7 було узгоджено у грудні 2022 року, забороняючи торгівлю російською сирою нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна перевищує 60 доларів за барель, а також забороняючи судноплавним, страховим та перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною нижчою за граничну ціну.

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Цей захід мав на меті зменшити доходи росії, щоб у неї було менше грошей на оплату вторгнення в Україну, водночас запобігаючи різкому падінню світових поставок нафти.

При цьому росія обходить обмеження цін країн G7 за допомогою «тіньового флоту» танкерів, які не отримують страховки від західних компаній, а російська нафта марки Urals більшу частину часу торгується вище обмеження цін.

Але на початку квітня ціна впала нижче $60, оскільки глобальне занепокоєння щодо економічного зростання після оголошень США про глобальні тарифи також вплинуло на ціни на нафту.

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Нагадаємо, доходи російського федерального бюджету від нафти і газу у квітні 2025 року порівняно з квітнем 2024 року скоротилися на 12%, з 1,23 трильйона рублів до 1,09 трильйона рублів.

Ціна на російську нафту в рублях впала до дворічного мінімуму нижче позначки в 4000 рублів за барель і на 40% нижче, ніж планувалося у федеральному бюджеті. Це посилює тиск на кремль, який і без того потерпає від зростаючого дефіциту бюджету.

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