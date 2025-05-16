Квітень був рекордно низьким за рівнем доходів від експорту нафти для рф — Власюк — Finance.ua
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Квітень був рекордно низьким за рівнем доходів від експорту нафти для рф — Власюк

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Квітень був рекордно низьким за рівнем доходів від експорту нафти для рф — Власюк
Квітень був рекордно низьким за рівнем доходів від експорту нафти для рф — Власюк
За рівнем доходів від експорту нафти квітень цього року був рекордно низьким для росії.
Про це в телеефірі повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
«Квітень був рекордно низьким за рівнем доходів від експорту нафти для рф. Вони заробили близько 13 мільярдів. Так мало вони не заробляли з початку повномасштабного вторгнення», — зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чи може йтися про зниження ціни до рівня хоча б 40 доларів (за барель нафти — ред.), Власюк пояснив, що якщо говорити про цінову стелю на нафту, то так.
«Дискусія ведеться… В принципі, вже протягом кількох тижнів світова ціна на ринку взагалі тримається менше ніж 60 доларів за барель… Тому логічно, і багато партнерів поділяють цю ідею, що пора знижувати і цінову стелю на нафту. Побачимо, які можуть бути ухвалені рішення, враховуючи, що головує у „Великій сімці“ Канада, яка є великим другом і партнером і зацікавлена в ухваленні відповідних рішень… Є підстави сподіватися на відповідні рішення», — сказав уповноважений Президента.
За матеріалами:
Укрінформ
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