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Як зробити, щоб батареї гріли краще — простий спосіб без додаткових витрат

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Чоловік гріється біля батареї
Чоловік гріється біля батареї, Фото: magnific
Напередодні опалювального сезону фахівці розповіли про простий спосіб підвищити ефективність роботи радіаторів. Для цього знадобиться звичайний фен, який допоможе очистити батареї від пилу та бруду у важкодоступних місцях.
Про це пише Express.

Як правильно очистити батареї

За час, поки опалення не використовується, на радіаторах накопичуються пил, бруд і шерсть домашніх тварин. Особливо багато забруднень збирається за батареями та між їхніми секціями, куди складно дістатися під час звичайного прибирання.
Фахівці компанії Trads Cast Iron Radiators рекомендують очищати радіатори щонайменше раз на місяць, протираючи їх вологою ганчіркою.
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Якщо цього не робити, після ввімкнення опалення бруд може сильніше прилипати до поверхні батарей, що ускладнить його видалення та погіршить ефективність обігріву приміщення.
За словами експертів, звичайний фен допоможе позбутися пилу навіть у тих місцях, до яких складно дістатися рукою або щіткою. Для цього потрібно використовувати режим холодного повітря.
Очищувати радіатори рекомендують у такій послідовності:
  • Протерти батареї вологою губкою та пропилососити простір під ними.
  • Покласти під радіатор старий рушник і ретельно очистити доступні поверхні вологою ганчіркою.
  • За допомогою щітки видалити бруд між секціями батареї.
  • Увімкнути фен у режимі холодного повітря та спрямувати потік за радіатор, щоб видути пил із важкодоступних місць.
Пил, який видуватиме фен, має осісти на рушнику. Залишки забруднень можна прибрати пилососом.
Наприкінці експерти радять ще раз протерти поверхню радіатора вологою ганчіркою з мийним засобом, а також очистити від пилу стіну поруч із батареєю.
Регулярне прибирання допоможе уникнути накопичення забруднень, які можуть перешкоджати ефективній роботі радіаторів.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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