Як зменшити тепловтрати у квартирі та заощадити на опаленні

З настанням зими та початком опалювального сезону наші витрати раптово подвоюються, що для більшості людей, безсумнівно, стає проблемою. Однак існує кілька способів, за допомогою яких можна зменшити тепловтрати в квартирі, тим самим скоротивши рахунок за опалення.
Як підготувати вікна до зими
На бічній стороні вікна знаходиться шестигранний гвинт — його потрібно перевести в зимовий режим, завдяки чому вікна закриватимуться щільніше, зменшуючи протяги та тепловтрати.
Гумові ущільнювачі вікон з часом кришаться, тріскаються, відшаровуються. Їх теж варто замінити, оскільки це також покращить закривання та ізоляцію вікон.
Що ще допоможе зберегти тепло
Значні тепловтрати відбуваються й через вентиляційні отвори: тепле повітря виходить, холодне потрапляє всередину. Їх варто на зиму закрити спеціальним ізоляційним матеріалом або герметизуючою піною.
Також варто використовувати щільну штору або затемнювальну фіранку, або ж опустити жалюзі — це теж зменшить тепловтрати через вікно.
А ще розмістити тепловідбиваючу фольгу за радіаторами, завдяки чому тепло буде спрямовуватися не в стіну, а назад у квартиру.
Як перевірити вікна на наявність протягів
Для цього знадобиться свічка або аркуш паперу. Якщо полум’я свічки коливається або гасне, це означає, що вікно закривається нещільно.
Це ж можна перевірити й аркушем паперу: якщо його ворушить або здуває повітря, це теж вказує на проблему з вікном.