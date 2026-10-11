0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зменшити тепловтрати у квартирі та заощадити на опаленні

91
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
5 лайфхаків, які допоможуть заощадити на опаленні взимку
5 лайфхаків, які допоможуть заощадити на опаленні взимку, Фото: magnific
З настанням зими та початком опалювального сезону наші витрати раптово подвоюються, що для більшості людей, безсумнівно, стає проблемою. Однак існує кілька способів, за допомогою яких можна зменшити тепловтрати в квартирі, тим самим скоротивши рахунок за опалення.
Про це пише KertVár.

Як підготувати вікна до зими

На бічній стороні вікна знаходиться шестигранний гвинт — його потрібно перевести в зимовий режим, завдяки чому вікна закриватимуться щільніше, зменшуючи протяги та тепловтрати.
Гумові ущільнювачі вікон з часом кришаться, тріскаються, відшаровуються. Їх теж варто замінити, оскільки це також покращить закривання та ізоляцію вікон.

Що ще допоможе зберегти тепло

Значні тепловтрати відбуваються й через вентиляційні отвори: тепле повітря виходить, холодне потрапляє всередину. Їх варто на зиму закрити спеціальним ізоляційним матеріалом або герметизуючою піною.
Також варто використовувати щільну штору або затемнювальну фіранку, або ж опустити жалюзі — це теж зменшить тепловтрати через вікно.
А ще розмістити тепловідбиваючу фольгу за радіаторами, завдяки чому тепло буде спрямовуватися не в стіну, а назад у квартиру.

Як перевірити вікна на наявність протягів

Для цього знадобиться свічка або аркуш паперу. Якщо полум’я свічки коливається або гасне, це означає, що вікно закривається нещільно.
Це ж можна перевірити й аркушем паперу: якщо його ворушить або здуває повітря, це теж вказує на проблему з вікном.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems