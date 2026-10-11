Як зменшити тепловтрати у квартирі та заощадити на опаленні

З настанням зими та початком опалювального сезону наші витрати раптово подвоюються, що для більшості людей, безсумнівно, стає проблемою. Однак існує кілька способів, за допомогою яких можна зменшити тепловтрати в квартирі, тим самим скоротивши рахунок за опалення.

Про це пише KertVár.

Як підготувати вікна до зими

На бічній стороні вікна знаходиться шестигранний гвинт — його потрібно перевести в зимовий режим, завдяки чому вікна закриватимуться щільніше, зменшуючи протяги та тепловтрати.

Гумові ущільнювачі вікон з часом кришаться, тріскаються, відшаровуються. Їх теж варто замінити, оскільки це також покращить закривання та ізоляцію вікон.

Що ще допоможе зберегти тепло

Значні тепловтрати відбуваються й через вентиляційні отвори: тепле повітря виходить, холодне потрапляє всередину. Їх варто на зиму закрити спеціальним ізоляційним матеріалом або герметизуючою піною.

Також варто використовувати щільну штору або затемнювальну фіранку, або ж опустити жалюзі — це теж зменшить тепловтрати через вікно.

А ще розмістити тепловідбиваючу фольгу за радіаторами, завдяки чому тепло буде спрямовуватися не в стіну, а назад у квартиру.

Як перевірити вікна на наявність протягів

Для цього знадобиться свічка або аркуш паперу. Якщо полум’я свічки коливається або гасне, це означає, що вікно закривається нещільно.