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Apple та ShiftCam представили нову систему кріплення ProRig, яка перетворює iPhone на професійну камеру

Технології&Авто
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ProRig
ProRig
Компанія Apple спільно з виробником аксесуарів ShiftCam розробила нову систему кріплення під назвою ProRig, яка перетворює iPhone на професійну камеру.
Про це пише NotebookCheck.
ProRig являє собою алюмінієвий корпус, який можна використовувати як ручний тримач, встановлювати на стабілізатор або штатив.
Його конструкція підтримує монтаж додаткових об’єктивів, світлофільтрів, мікрофонів, LED-освітлення та різних рукояток.
Нову система кріплення ProRig, яка перетворює iPhone на професійну камеру
Нову система кріплення ProRig, яка перетворює iPhone на професійну камеру
Особливу увагу розробники приділили сумісності з iPhone 18 Pro, який оснащений змінною діафрагмою, підтримкою відео у форматі 4K/120p Dolby Vision та ProRes RAW.
ProRig дозволяє максимально використати ці можливості, додаючи професійні аксесуари для зйомки.
Конструкція ProRig підтримує монтаж додаткових об’єктивів
Конструкція ProRig підтримує монтаж додаткових об’єктивів
Зазвичай Apple не співпрацює безпосередньо з виробниками аксесуарів, однак у випадку з ShiftCam компанія зробила виняток.
Apple надавала зворотний зв’язок протягом усього процесу розробки, щоб зберегти впізнаваний дизайн компанії у новій системі та підтримала запуск продукту.
ProRig
ProRig
ShiftCam вже має досвід створення об’єктивів та рукояток для iPhone. ProRig стане десятим проєктом компанії на Kickstarter, який планують запустити 23 жовтня цього року.
Вартість ProRig не оголошена
Вартість ProRig не оголошена
Вартість ProRig поки що не оголошена. Очікується, що проєкт на Kickstarter визначить рівень попиту системи та подальші плани її виробництва.
За матеріалами:
mezha.media
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