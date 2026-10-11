Apple та ShiftCam представили нову систему кріплення ProRig, яка перетворює iPhone на професійну камеру

Компанія Apple спільно з виробником аксесуарів ShiftCam розробила нову систему кріплення під назвою ProRig, яка перетворює iPhone на професійну камеру.

Про це пише NotebookCheck.

ProRig являє собою алюмінієвий корпус, який можна використовувати як ручний тримач, встановлювати на стабілізатор або штатив.

Його конструкція підтримує монтаж додаткових об’єктивів, світлофільтрів, мікрофонів, LED-освітлення та різних рукояток.

Нову система кріплення ProRig, яка перетворює iPhone на професійну камеру

Особливу увагу розробники приділили сумісності з iPhone 18 Pro, який оснащений змінною діафрагмою, підтримкою відео у форматі 4K/120p Dolby Vision та ProRes RAW.

ProRig дозволяє максимально використати ці можливості, додаючи професійні аксесуари для зйомки.

Конструкція ProRig підтримує монтаж додаткових об’єктивів

Зазвичай Apple не співпрацює безпосередньо з виробниками аксесуарів, однак у випадку з ShiftCam компанія зробила виняток.

Apple надавала зворотний зв’язок протягом усього процесу розробки, щоб зберегти впізнаваний дизайн компанії у новій системі та підтримала запуск продукту.

ProRig

ShiftCam вже має досвід створення об’єктивів та рукояток для iPhone. ProRig стане десятим проєктом компанії на Kickstarter, який планують запустити 23 жовтня цього року.

Вартість ProRig не оголошена