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Meta відкрила код інструментів для Muse: ШІ-агента тепер можна «поселити» у власний гаджет

Технології&Авто
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Meta
Meta
Meta відкрила код інструментів, які дозволяють «поселити» ШІ-агента Muse у власний гаджет. Тепер розробники можуть під’єднувати його до Raspberry Pi, плат на базі ESP32, дисплеїв, кнопок, сенсорів та іншого обладнання.
Про це повідомляє The Verge.

Як Muse можна інтегрувати в гаджети

Meta опублікувала у відкритому доступі на GitHub набір готових інструментів для розробників і програмне забезпечення, яке можна встановити безпосередньо на пристрій.
Вони дозволяють налаштувати зв’язок гаджета з Muse та навчити його працювати з екраном, кнопками, сенсорами та іншими компонентами.
Компанія вже пропонує кілька ідей щодо гаджетів із Muse. Наприклад, агента можна під’єднати до кольорового екрана на електронному чорнилі — такі дисплеї використовують, зокрема, в електронних книжках.
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На ньому агент зможе показувати нагадування чи список покупок. Або ж можна HDMI-стік і виводити Muse на великий екран або телевізор.
Також Muse можна «поселити» в невеликому пристрої з екраном, кнопками, мікрофоном і динаміком або під’єднати до Raspberry Pi. У останньому випадку Meta пропонує інтегрувати агента з Home Assistant і іншими Linux-застосунками.
А для простіших саморобних пристроїв можна використовувати ESP32 — популярний недорогий мікроконтролер для електроніки та IoT-проєктів. До нього можна додати екран, мікрофон, динамік чи інші сенсори.
Meta також зробила власний гаджет Muse Home Link. Це невеликий пристрій, який підключає Muse до домашньої Wi-Fi-мережі та дає агенту взаємодіяти з сумісною технікою.
Muse Home Link
Muse Home Link
За допомогою створених спільнотою skills Muse зможе, наприклад, увімкнути світло, керувати телевізором або відправити документ на принтер. Серед уже представлених інтеграцій є Philips Hue, Sonos, Apple TV, Google Nest і телевізори Samsung.
Також компанія попереджає, що саморобні Muse-гаджети користувачі створюють «на власний ризик», а інтеграції від спільноти можуть перестати працювати. Meta радить не покладатися на них у критичних сценаріях, пов’язаних із домашньою безпекою, надзвичайними ситуаціями чи здоров’ям.
За матеріалами:
dev.ua
ШІ
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