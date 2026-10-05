0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У ChatGPT тепер можна приміряти одяг — ось як це працює

Технології&Авто
33
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Примірка одягу
Примірка одягу
ChatGPT від OpenAI отримав нові функції, які дозволяють користувачам побачити одяг чи аксесуари на собі ще до покупки, а також зберігати товари, які сподобалися. Тепер замість примірки можна просто зробити селфі.
Про це повідомляє TechCrunch.

Як це працює

Нова функція Try On дозволяє завантажити селфі або фото в повний зріст і подивитися, як на користувачеві виглядатиме певний одяг чи аксесуар.
Користувач також може завантажити зображення самої речі, наприклад скриншот із сайту, після чого попросити ChatGPT віртуально її приміряти.
У ChatGPT тепер можна приміряти одяг — ось як це працює
Функція працює на базі нової моделі ChatGPT Images 2.5. OpenAI заявляє, що вона краще передає освітлення та текстури, точніше виконує інструкції під час редагування зображень і швидше генерує результат.

Товари можна зберігати та шукати за образами

Друга нова функція — Favorites. Вона дозволяє зберігати знайдені товари в окремій бібліотеці застосунку, щоб повернутися до них пізніше. Там само зберігатимуться створені зображення з віртуальною приміркою.
У ChatGPT тепер можна приміряти одяг — ось як це працює
Читайте також
ChatGPT також може допомогти зібрати образ за описом користувача або знайти речі, які носять знаменитості, якщо завантажити фото їхнього вбрання.
Таким чином, ChatGPT поступово заходить у сферу пошуку одягу та fashion-натхнення, де раніше значну роль відігравали Pinterest і Google. Водночас OpenAI доведеться конкурувати з Google, який запустив власну функцію віртуальної примірки ще минулого року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ChatGPTШІOpenAI
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems