У ChatGPT тепер можна приміряти одяг — ось як це працює
ChatGPT від OpenAI отримав нові функції, які дозволяють користувачам побачити одяг чи аксесуари на собі ще до покупки, а також зберігати товари, які сподобалися. Тепер замість примірки можна просто зробити селфі.
Про це повідомляє TechCrunch.
Як це працює
Нова функція Try On дозволяє завантажити селфі або фото в повний зріст і подивитися, як на користувачеві виглядатиме певний одяг чи аксесуар.
Користувач також може завантажити зображення самої речі, наприклад скриншот із сайту, після чого попросити ChatGPT віртуально її приміряти.
Функція працює на базі нової моделі ChatGPT Images 2.5. OpenAI заявляє, що вона краще передає освітлення та текстури, точніше виконує інструкції під час редагування зображень і швидше генерує результат.
Товари можна зберігати та шукати за образами
Друга нова функція — Favorites. Вона дозволяє зберігати знайдені товари в окремій бібліотеці застосунку, щоб повернутися до них пізніше. Там само зберігатимуться створені зображення з віртуальною приміркою.
ChatGPT також може допомогти зібрати образ за описом користувача або знайти речі, які носять знаменитості, якщо завантажити фото їхнього вбрання.
Таким чином, ChatGPT поступово заходить у сферу пошуку одягу та fashion-натхнення, де раніше значну роль відігравали Pinterest і Google. Водночас OpenAI доведеться конкурувати з Google, який запустив власну функцію віртуальної примірки ще минулого року.
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