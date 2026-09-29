OpenAI готує постійно активного ШІ-асистента в ChatGPT для роботи з поштою

OpenAI поки не підтвердила, як і не спростувала розробку "о"

OpenAI тестує нового постійно активного ШІ-помічника, який зможе працювати в фоновому режимі й без постійної взаємодії з користувачем. Згадки про нову функцію із загадковою назвою «о» ненадовго з’явились в інтерфейсі ChatGPT.

Про це пише Bleeping Computer.

«О» може стати постійно активним асистентом

Асистент був згаданий в переліку переваг тарифу ChatGPT Pro за $100/місяць із підписом «o, your always-on assistant» поряд із більшим обсягом використання Work і Codex, максимальним обсягом пам’яті, 100 ГБ сховища для файлів і раннім доступом до нових функцій.

Крім того, у динамічній конфігурації є параметри display_name: «o» та email_suffix: «-o», що може свідчити про заплановану інтеграцію з електронною поштою і цілком вписується в ідею «постійно активного» асистента.

OpenAI поки не розкриває деталі

OpenAI поки не підтвердила, як і не спростувала розробку «о». Водночас деталі щодо опції можуть з’явитись вже 29 вересня на заході DevDay 2026 у Сан-Франциско, на який компанія запланувала анонс нових функцій.