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OpenAI готує постійно активного ШІ-асистента в ChatGPT для роботи з поштою

Технології&Авто
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OpenAI поки не підтвердила, як і не спростувала розробку "о"
OpenAI поки не підтвердила, як і не спростувала розробку "о"
OpenAI тестує нового постійно активного ШІ-помічника, який зможе працювати в фоновому режимі й без постійної взаємодії з користувачем. Згадки про нову функцію із загадковою назвою «о» ненадовго з’явились в інтерфейсі ChatGPT.
Про це пише Bleeping Computer.

«О» може стати постійно активним асистентом

Асистент був згаданий в переліку переваг тарифу ChatGPT Pro за $100/місяць із підписом «o, your always-on assistant» поряд із більшим обсягом використання Work і Codex, максимальним обсягом пам’яті, 100 ГБ сховища для файлів і раннім доступом до нових функцій.
OpenAI готує постійно активного ШІ-асистента в ChatGPT для роботи з поштою
Крім того, у динамічній конфігурації є параметри display_name: «o» та email_suffix: «-o», що може свідчити про заплановану інтеграцію з електронною поштою і цілком вписується в ідею «постійно активного» асистента.

OpenAI поки не розкриває деталі

OpenAI поки не підтвердила, як і не спростувала розробку «о». Водночас деталі щодо опції можуть з’явитись вже 29 вересня на заході DevDay 2026 у Сан-Франциско, на який компанія запланувала анонс нових функцій.
У раніших витоках також зазначалось, що для ChatGPT готують новий преміум-тариф за $500 на місяць, де головною особливістю стане «швидкість роботи та Codex», ранній доступ до нових функцій, 100 ГБ сховища для файлів та інше.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIChatGPT
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