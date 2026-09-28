Від MacBook до бюджетних моделей: названо найкращі ноутбуки 2026 року

Який ноутбук обрати у 2026 році — залежить не лише від бюджету, а й від того, для чого саме він потрібен.

Американське видання Wired оновило добірку найкращих моделей після тестування ноутбуків різних класів. До списку увійшли як преміальні пристрої, так і доступніші варіанти.

Ось які моделі рекомендують для різних потреб.

Універсальний ноутбук

Apple MacBook Air M 5 . Ноутбук коштує від $1299 після підвищення стартової ціни на $200. У Wired відзначили його автономність, тонкий безвентиляторний корпус, якість трекпада та динаміків. Графічну продуктивність моделі порівнюють із MacBook Pro на M 3 Pro. MacBook Air M 5 має підходити не лише для повсякденних завдань, а й для ігор та монтажу відео.

Компактний ноутбук

Dell XPS 13. Модель рекомендують для подорожей і базових завдань. Вона оснащена процесором Intel Wildcat Lake та дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, а автономності має вистачати на весь день. Водночас конфігурацію з 8 ГБ оперативної пам’яті не радять через обмежену продуктивність. Версія з 16 ГБ RAM коштує $1000.

Продуктивний Windows-ноутбук

HP OmniBook Ultra 14. Тестова версія отримала процесор Snapdragon X2 Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті та OLED-дисплей із роздільною здатністю 2880×1800 пікселів. Також доступна версія на Intel. Вибір між двома варіантами Wired радить робити з урахуванням актуальної ціни.

Бюджетний варіант до $750

HP OmniBook 5. Ноутбук оснащений Snapdragon X, 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачем на 512 ГБ і 14-дюймовим OLED-екраном. Залежно від конфігурації його можна придбати дешевше ніж за $700. Дешевшою альтернативою є HP OmniBook 3 з таким самим чипом, але OmniBook 5 має тонший корпус і сучасніший дизайн.

Для тих, кому потрібен великий екран

Lenovo IdeaPad Slim 5x. Модель розглядають як альтернативу 15-дюймовому MacBook Air. Версія з OLED-панеллю 2560×1600 пікселів і частотою оновлення 165 Гц коштувала близько $1000. Серед переваг — HDMI, USB-A та слот для SD-карт.

Chromebook із трансформованою конструкцією