Від MacBook до бюджетних моделей: названо найкращі ноутбуки 2026 року
Який ноутбук обрати у 2026 році — залежить не лише від бюджету, а й від того, для чого саме він потрібен.
Американське видання Wired оновило добірку найкращих моделей після тестування ноутбуків різних класів. До списку увійшли як преміальні пристрої, так і доступніші варіанти.
Ось які моделі рекомендують для різних потреб.
Універсальний ноутбук
Apple MacBook Air M5. Ноутбук коштує від $1299 після підвищення стартової ціни на $200. У Wired відзначили його автономність, тонкий безвентиляторний корпус, якість трекпада та динаміків. Графічну продуктивність моделі порівнюють із MacBook Pro на M3 Pro. MacBook Air M5 має підходити не лише для повсякденних завдань, а й для ігор та монтажу відео.
Компактний ноутбук
Dell XPS 13. Модель рекомендують для подорожей і базових завдань. Вона оснащена процесором Intel Wildcat Lake та дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, а автономності має вистачати на весь день. Водночас конфігурацію з 8 ГБ оперативної пам’яті не радять через обмежену продуктивність. Версія з 16 ГБ RAM коштує $1000.
Продуктивний Windows-ноутбук
HP OmniBook Ultra 14. Тестова версія отримала процесор Snapdragon X2 Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті та OLED-дисплей із роздільною здатністю 2880×1800 пікселів. Також доступна версія на Intel. Вибір між двома варіантами Wired радить робити з урахуванням актуальної ціни.
Бюджетний варіант до $750
HP OmniBook 5. Ноутбук оснащений Snapdragon X, 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувачем на 512 ГБ і 14-дюймовим OLED-екраном. Залежно від конфігурації його можна придбати дешевше ніж за $700. Дешевшою альтернативою є HP OmniBook 3 з таким самим чипом, але OmniBook 5 має тонший корпус і сучасніший дизайн.
Для тих, кому потрібен великий екран
Lenovo IdeaPad Slim 5x. Модель розглядають як альтернативу 15-дюймовому MacBook Air. Версія з OLED-панеллю 2560×1600 пікселів і частотою оновлення 165 Гц коштувала близько $1000. Серед переваг — HDMI, USB-A та слот для SD-карт.
Chromebook із трансформованою конструкцією
Acer Chromebook Plus Spin 514. Його ціна може знижуватися з $749 до $549. Ноутбук підтримує формат 2-в-1: має сенсорний екран і шарнір, який дозволяє розгортати дисплей на 360 градусів.
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