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Як скоротити на 30% витрати пального: прості правила для водіїв

Технології&Авто
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Чоловік наливає бензин у бак машини
Чоловік наливає бензин у бак машини, Фото: magnific
Ціни на українських АЗС продовжують зростати, а в окремих сегментах вартість пального вже перевищила психологічну позначку 100 грн за літр. Проте різке подорожчання лише ненадовго змінює поведінку автомобілістів.
Про це розповів в етері «Радіо Київ 98 FM» співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

Як зменшити витрати пального

За його словами, після чергового стрибка цін водії протягом одного-двох тижнів намагаються скоротити кількість поїздок, однак згодом пристосовуються до нових цін.
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Однією з причин є відсутність зручної альтернативи особистому автомобілю для повсякденних поїздок.
Водночас суттєво зменшити витрати можна без зміни автомобіля. Перехід від різких розгонів і гальмувань до спокійного еко-водіння теоретично дозволяє економити до 30% пального.
Особливо важливо контролювати швидкість на трасі: після 90−100 км/год дедалі більшу роль відіграє аеродинамічний опір, а рух зі швидкістю 130−150 км/год може значно збільшити споживання.
У місті економія залежить і від правильного маршруту. За словами експерта, довший, але вільний шлях часто може бути вигіднішим за короткий маршрут із заторами.
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Для вибору оптимального варіанта доцільно користуватися онлайн-навігаторами, які враховують поточну дорожню ситуацію.
Впливає й технічний стан машини. Недостатній тиск у шинах може додати 3−5% до витрати, а несправність окремих компонентів двигуна — значно більше. Зайві 50 кг вантажу або непотрібний багажник на даху також можуть збільшувати споживання на 2−5%.
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Ще один спосіб економії — об’єднувати кілька справ в одну поїздку, щоб скоротити кількість холодних запусків.
Під час наближення до світлофора також доцільно використовувати гальмування двигуном — у відповідних режимах сучасних систем керування двигуном подача пального може припинятися.

Чи вигідно зараз встановлювати ГБО

ГБО поступово втрачає колишню популярність. За наведеними ІДА даними, щомісяця в Україні переобладнують лише близько 1000−1200 автомобілів.
Складні сучасні двигуни роблять встановлення газового обладнання дорожчим, тоді як економія оцінюється приблизно у 100 грн на кожні 100 км.
Найдешевшим варіантом пересування експерт називає електромобіль із домашньою зарядкою за нічним тарифом — витрати можуть становити до 100 грн на 100 км.
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Однак масовому переходу на електрокари заважає їхня вартість: моделі із запасом ходу 300−500 км оцінюються приблизно у $18−25 тис.
Цікаво, що навіть дороге пальне не знищило попит на потужні автомобілі. На вторинному ринку продовжують купувати 15−20-річні Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series та інші моделі з великими двигунами.
За оцінкою Новицького, у цьому випадку вирішальним фактором часто стають емоції та можливість придбати колись дуже дорогий автомобіль за $10−15 тис., навіть якщо він споживає близько 20 л пального на 100 км.
За матеріалами:
MMR
АвтоПальне
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