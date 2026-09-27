Саудівська Аравія показала перші власні електрокари (фото)

Перший національний бренд країни Ceer представив свої дебютні моделі — седан та позашляховик під назвою Exobot, Фото: autoblog.com

Саудівська Аравія вже давно інтегрована у світовий автопром через нафтову галузь, однак тепер країна починає власне виробництво електромобілів. Спільне підприємство Ceer залучило до проекту провідних світових гравців.

Про це пише Auto Blog.

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PIF із 2018 року фінансує компанію Lucid Motors, яка вже збирає електрокари на заводі в KAEC, а Foxconn відома складанням iPhone та власною EV-платформою Foxtron.

Дизайн Exobot очолив колишній шеф-дизайнер McLaren Роб Мелвілл, а технологічні компоненти та силові установки постачають такі гіганти, як BMW, Rimac та Hyundai Transys.

Перші вітчизняні автомобілі Саудівської Аравії, Фото: autoblog.com

Зовні обидві моделі нагадують Tesla Cybertruck, але мають ще футуристичніший та драматичніший вигляд.

Більше, ніж просто космічний корабель

За технічними характеристиками Exobot побудовані на 800-вольтній архітектурі та оснащені тримоторною системою повного приводу потужністю 850 к.с.

Седан: розгін від 0 до 100 км/год займає 2.6 секунди, а запас ходу становить 670 км (за циклом NEDC).

Позашляховик: розмінює першу сотню за 2.9 секунди з запасом ходу 560 км.

Зарядка: заповнення батареї від 10% до 80% на швидкій станції постійного струму займає менше 30 хвилин.

Автомобіль Exobot всередині, Фото: autoblog.com

Дизайн екстер’єру вирізняється клиноподібним кузовом і дверима типу «крило чайки» (Shahin Wing) у стилі легендарного DeLorean DMC-12.

У салоні встановлено 48-дюймовий вигнутий 8K-дисплей на всю ширину торпедо, 10.4-дюймовий центральний тачскрін та штурвал із системою керування по проводах (steer-by-wire).

Це тільки початок

На старті продажів седан та позашляховик будуть доступні у лімітованій серії First Edition, після чого з’явиться версія Exobot Plus з широкими можливостями персоналізації.

У топовій специфікації потужність зросте до 1 111 к.с., що наближає автомобіль до Lucid Air Sapphire (1 234 к.с.).

Ціни поки не розголошуються, але старт продажів у Саудівській Аравії заплановано на початок 2027 року.

Виробник зазначив, що машини розроблялися спеціально під кліматичні умови регіону.