0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Саудівська Аравія показала перші власні електрокари (фото)

Технології&Авто
15
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Перший національний бренд країни Ceer представив свої дебютні моделі — седан та позашляховик під назвою Exobot
Перший національний бренд країни Ceer представив свої дебютні моделі — седан та позашляховик під назвою Exobot, Фото: autoblog.com
Саудівська Аравія вже давно інтегрована у світовий автопром через нафтову галузь, однак тепер країна починає власне виробництво електромобілів. Спільне підприємство Ceer залучило до проекту провідних світових гравців.
Про це пише Auto Blog.
PIF із 2018 року фінансує компанію Lucid Motors, яка вже збирає електрокари на заводі в KAEC, а Foxconn відома складанням iPhone та власною EV-платформою Foxtron.
Дизайн Exobot очолив колишній шеф-дизайнер McLaren Роб Мелвілл, а технологічні компоненти та силові установки постачають такі гіганти, як BMW, Rimac та Hyundai Transys.
Перші вітчизняні автомобілі Саудівської Аравії
Перші вітчизняні автомобілі Саудівської Аравії, Фото: autoblog.com
Зовні обидві моделі нагадують Tesla Cybertruck, але мають ще футуристичніший та драматичніший вигляд.

Більше, ніж просто космічний корабель

За технічними характеристиками Exobot побудовані на 800-вольтній архітектурі та оснащені тримоторною системою повного приводу потужністю 850 к.с.
  • Седан: розгін від 0 до 100 км/год займає 2.6 секунди, а запас ходу становить 670 км (за циклом NEDC).
  • Позашляховик: розмінює першу сотню за 2.9 секунди з запасом ходу 560 км.
  • Зарядка: заповнення батареї від 10% до 80% на швидкій станції постійного струму займає менше 30 хвилин.
Автомобіль Exobot всередині
Автомобіль Exobot всередині, Фото: autoblog.com
Дизайн екстер’єру вирізняється клиноподібним кузовом і дверима типу «крило чайки» (Shahin Wing) у стилі легендарного DeLorean DMC-12.
У салоні встановлено 48-дюймовий вигнутий 8K-дисплей на всю ширину торпедо, 10.4-дюймовий центральний тачскрін та штурвал із системою керування по проводах (steer-by-wire).

Це тільки початок

На старті продажів седан та позашляховик будуть доступні у лімітованій серії First Edition, після чого з’явиться версія Exobot Plus з широкими можливостями персоналізації.
У топовій специфікації потужність зросте до 1 111 к.с., що наближає автомобіль до Lucid Air Sapphire (1 234 к.с.).
Ціни поки не розголошуються, але старт продажів у Саудівській Аравії заплановано на початок 2027 року.
Виробник зазначив, що машини розроблялися спеціально під кліматичні умови регіону.
До 2030 року Ceer планує розширити модельний ряд до семи автомобілів з різними типами силових установок.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems