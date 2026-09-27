0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bentley представила перший електромобіль Torcal

Технології&Авто
40
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Bentley Torcal
Bentley Torcal, Фото: Bentley
Британський виробник люксових автомобілів Bentley презентував свій перший повністю електричний кросовер Torcal. Компанія розраховує зацікавити заможних покупців екологічним транспортом без відмови від класичного фірмового дизайну марки.
Про це пише Reuters.
На відміну від нещодавнього електричного дебюту Ferrari, чий дизайн розкритикували фанати за втрату традиційного вигляду спорткарів, Bentley вирішила зберегти спадкоємність поколінь.
Модель Torcal отримала фірмові риси автомобілів бренду з двигунами внутрішнього згоряння.
Зокрема, фари у формі діамантів візуально відтворюють класичну радіаторну решітку, хоча для охолодження електромотора вона не потрібна.
Bentley Torcal
Bentley Torcal
Крім того, розробники відтворили акустичне відчуття роботи двигуна V8 за допомогою звукової системи на основі оркестрових литавр і барабанів, темп яких прискорюється разом із розгоном авто.

Ціна, позиціонування та інвестиції

Стартова ціна Torcal складе 230 тисяч доларів. Це робить новинку однією з найдоступніших моделей у лінійці марки, тоді як електричний конкурент Ferrari Luce коштує від 628 тисяч доларів.
Генеральний директор компанії Франк-Штеффен Валлізер назвав новинку доступнішим Bentley, який допоможе відкрити нові ринки:
  • виробництво кросовера налагодять на заводі в місті Крю на північному заході Англії, куди компанія інвестувала 465 млн доларів;
  • перші закриті покази зафіксували високий попит у Європі, на Близькому Сході та в американських штатах із розвиненим ринком електрокарів;
  • запуск продажу моделі в Китаї запланований на наступний рік;
  • приблизно половина інтересу надходить від постійних клієнтів бренду, а решта 50% заявок припадає на нову для компанії аудиторію.
Bentley раніше перенесла прем’єру свого першого електромобіля на 2026 рік і відмовилася від планів повністю перейти на електротягу до 2030 року, пояснивши це неготовністю покупців.
Наразі серед ультралюксових марок власні батарейні серійні авто мають лише Ferrari та Rolls-Royce, тоді як Lamborghini відклала дебют свого електрокара до кінця десятиліття, а McLaren узагалі відмовилася від розробки таких моделей.
За матеріалами:
Діло
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems