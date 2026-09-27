Bentley представила перший електромобіль Torcal

Британський виробник люксових автомобілів Bentley презентував свій перший повністю електричний кросовер Torcal. Компанія розраховує зацікавити заможних покупців екологічним транспортом без відмови від класичного фірмового дизайну марки.

Про це пише Reuters.

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На відміну від нещодавнього електричного дебюту Ferrari, чий дизайн розкритикували фанати за втрату традиційного вигляду спорткарів, Bentley вирішила зберегти спадкоємність поколінь.

Модель Torcal отримала фірмові риси автомобілів бренду з двигунами внутрішнього згоряння.

Зокрема, фари у формі діамантів візуально відтворюють класичну радіаторну решітку, хоча для охолодження електромотора вона не потрібна.

Bentley Torcal

Крім того, розробники відтворили акустичне відчуття роботи двигуна V8 за допомогою звукової системи на основі оркестрових литавр і барабанів, темп яких прискорюється разом із розгоном авто.

Ціна, позиціонування та інвестиції

Стартова ціна Torcal складе 230 тисяч доларів. Це робить новинку однією з найдоступніших моделей у лінійці марки, тоді як електричний конкурент Ferrari Luce коштує від 628 тисяч доларів.

Генеральний директор компанії Франк-Штеффен Валлізер назвав новинку доступнішим Bentley, який допоможе відкрити нові ринки:

виробництво кросовера налагодять на заводі в місті Крю на північному заході Англії, куди компанія інвестувала 465 млн доларів;

перші закриті покази зафіксували високий попит у Європі, на Близькому Сході та в американських штатах із розвиненим ринком електрокарів;

запуск продажу моделі в Китаї запланований на наступний рік;

приблизно половина інтересу надходить від постійних клієнтів бренду, а решта 50% заявок припадає на нову для компанії аудиторію.

Bentley раніше перенесла прем’єру свого першого електромобіля на 2026 рік і відмовилася від планів повністю перейти на електротягу до 2030 року, пояснивши це неготовністю покупців.