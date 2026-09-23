Google представив преміальні ноутбуки на Android — характеристики (фото) 23.09.2026, 00:42 — Технології&Авто Googlebook

Google представила нову категорію ноутбуків Googlebook, які працюють на базі Android. На відміну від бюджетних Chromebook, нова лінійка орієнтована на преміальний сегмент і має конкурувати з пристроями на Windows та macOS.

Про це інформує Ars Technica

Чому Google відмовилася від традиційних Chromebook

Chromebook протягом багатьох років займали нішу доступних ноутбуків для навчання та базової роботи з вебсервісами. Однак вони так і не стали повноцінною альтернативою традиційним ПК.

Однією з головних проблем була відсутність нативного програмного забезпечення.

Googlebook побудовані на єдиному стеку коду з мобільною операційною системою Android. Завдяки цьому програми з Play Store можна запускати нативно, без використання віртуальних машин.

Також нові ноутбуки отримали спеціальну версію браузера Chrome десктопного рівня та глибшу інтеграцію зі смартфонами.

Технічні характеристики Googlebook

Перша лінійка Googlebook складається з п’яти моделей від партнерів-виробників: Acer, Dell, HP, Lenovo та Asus.

Усі ноутбуки отримали металеві корпуси, OLED-дисплеї, сенсорні тачпади з тактильним відгуком і безвентиляторну систему охолодження.

На кришці кожного пристрою розміщена світлодіодна панель Glowbar. Вона світиться під час завантаження системи та показує рівень заряду акумулятора. Надалі для неї планують додати спеціальний API-інструментарій, який дозволить розширити функціональність.

Основні характеристики моделей:

процесори Qualcomm Snapdragon X Elite або Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake);

16 ГБ оперативної пам’яті в базових версіях із можливістю розширення до 32 ГБ;

нейронні процесори (NPU) потужністю 45 TOPS для локальної обробки завдань штучного інтелекту;

до 14 годин відтворення відео та до 16 годин роботи під час перегляду вебсторінок.

Скільки коштуватимуть нові ноутбуки

Стартова лінійка Googlebook включає п’ять моделей:

Acer Googlebook 14 — від $899. Це єдиний трансформер у серії. Він отримав Intel Core Ultra 5 або 7, 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач від 256 ГБ і 14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2,8K. Вага — 1,22 кг.

Dell XPS Googlebook — від $1199. Ноутбук працює на Snapdragon X Elite, має 13,4-дюймовий екран із роздільною здатністю 2,5K, від 16 до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач від 512 ГБ. Вага — 1,13 кг.

HP Googlebook 14 — від $1299. Модель оснащена Snapdragon X Elite, 14-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2,8K та алюмінієвим корпусом. Вага — 1,22 кг.

Lenovo Googlebook 15 — від $1299. Пристрій отримав 15,3-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 2,8K, Intel Core Ultra 5, корпус із магнієвого сплаву та вуглеволокна і функцію розпізнавання обличчя. Вага — 1,22 кг.

Asus Googlebook 14 — від $1299. Це найлегша модель серії — її вага становить 1 кг. Ноутбук має 14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3K та процесор Intel Core Ultra 5 або 7.

Googlebook отримають інтеграцію зі смартфонами

Google додала до ноутбуків нові можливості взаємодії з Android-смартфонами.

Функція Cast My Apps дозволяє відкривати та використовувати встановлені на смартфоні Android додатки в окремому вікні ноутбука. При цьому фізично брати телефон до рук не потрібно.

За допомогою Continue On можна продовжити роботу в додатках із того місця, де користувач зупинився на смартфоні. Також передбачений наскрізний доступ до пам’яті мобільного пристрою.

Водночас Google посилює вимоги до встановлення програм зі сторонніх джерел. Завантажувати APK-файли можна буде лише від розробників, які пройшли офіційне підтвердження особи.

Штучний інтелект і функції для розробників

Googlebook мають глибоку інтеграцію з моделями Gemini. Зокрема, функція Magic Pointer дозволяє активувати ШІ простим похитуванням курсора.

Штучний інтелект може автоматично витягувати дати з листів для календаря, перевіряти електронну пошту на наявність фішингу та редагувати зображення на екрані.

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Для голосового введення передбачений інструмент Rambler. Він прибирає вигуки та автоматично коригує текст.

Розробники також отримають середовище Antigravity для створення, тестування та розгортання додатків, а також повноцінний термінал із підтримкою CLI.

Прийом передзамовлень на нові пристрої вже розпочався. Офіційні продажі стартують 4 жовтня.