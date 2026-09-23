Google представила нову категорію ноутбуків Googlebook, які працюють на базі Android. На відміну від бюджетних Chromebook, нова лінійка орієнтована на преміальний сегмент і має конкурувати з пристроями на Windows та macOS.
Також нові ноутбуки отримали спеціальну версію браузера Chrome десктопного рівня та глибшу інтеграцію зі смартфонами.
Технічні характеристики Googlebook
Перша лінійка Googlebook складається з п’яти моделей від партнерів-виробників: Acer, Dell, HP, Lenovo та Asus.
Усі ноутбуки отримали металеві корпуси, OLED-дисплеї, сенсорні тачпади з тактильним відгуком і безвентиляторну систему охолодження.
На кришці кожного пристрою розміщена світлодіодна панель Glowbar. Вона світиться під час завантаження системи та показує рівень заряду акумулятора. Надалі для неї планують додати спеціальний API-інструментарій, який дозволить розширити функціональність.
процесори Qualcomm Snapdragon X Elite або Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake);
16 ГБ оперативної пам’яті в базових версіях із можливістю розширення до 32 ГБ;
нейронні процесори (NPU) потужністю 45 TOPS для локальної обробки завдань штучного інтелекту;
до 14 годин відтворення відео та до 16 годин роботи під час перегляду вебсторінок.
Скільки коштуватимуть нові ноутбуки
Стартова лінійка Googlebook включає п’ять моделей:
Acer Googlebook 14 — від $899. Це єдиний трансформер у серії. Він отримав Intel Core Ultra 5 або 7, 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач від 256 ГБ і 14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2,8K. Вага — 1,22 кг.
Dell XPS Googlebook — від $1199. Ноутбук працює на Snapdragon X Elite, має 13,4-дюймовий екран із роздільною здатністю 2,5K, від 16 до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач від 512 ГБ. Вага — 1,13 кг.
HP Googlebook 14 — від $1299. Модель оснащена Snapdragon X Elite, 14-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2,8K та алюмінієвим корпусом. Вага — 1,22 кг.
Lenovo Googlebook 15 — від $1299. Пристрій отримав 15,3-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 2,8K, Intel Core Ultra 5, корпус із магнієвого сплаву та вуглеволокна і функцію розпізнавання обличчя. Вага — 1,22 кг.
Asus Googlebook 14 — від $1299. Це найлегша модель серії — її вага становить 1 кг. Ноутбук має 14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 3K та процесор Intel Core Ultra 5 або 7.
Googlebook отримають інтеграцію зі смартфонами
Google додала до ноутбуків нові можливості взаємодії з Android-смартфонами.
Функція Cast My Apps дозволяє відкривати та використовувати встановлені на смартфоні Android додатки в окремому вікні ноутбука. При цьому фізично брати телефон до рук не потрібно.
За допомогою Continue On можна продовжити роботу в додатках із того місця, де користувач зупинився на смартфоні. Також передбачений наскрізний доступ до пам’яті мобільного пристрою.
Водночас Google посилює вимоги до встановлення програм зі сторонніх джерел. Завантажувати APK-файли можна буде лише від розробників, які пройшли офіційне підтвердження особи.
Штучний інтелект і функції для розробників
Googlebook мають глибоку інтеграцію з моделями Gemini. Зокрема, функція Magic Pointer дозволяє активувати ШІ простим похитуванням курсора.
Штучний інтелект може автоматично витягувати дати з листів для календаря, перевіряти електронну пошту на наявність фішингу та редагувати зображення на екрані.