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Lenovo представила нові потужні ноутбуки (фото)

Технології&Авто
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Lenovo презентувала нові ноутбуки
Lenovo презентувала нові ноутбуки
Lenovo анонсувала нові ноутбуки з супер-SoC NVIDIA RTX Spark Yoga Pro 9n та Yoga 9n 2-в-1.
Про це пише VideoCardz.

Що пропонує Lenovo Yoga Pro 9n

SoC RTX Spark поєднує графічний професор Blackwell RTX та центральний процесор Grace з уніфікованою пам’яттю LPDDR5X.
Зокрема, Yoga Pro 9n може бути сконфігурований з обсягом пам’яті до 128 ГБ зі швидкістю 9400 МТ/с.
Lenovo Yoga Pro 9n
Lenovo Yoga Pro 9n
Графічний процесор Blackwell RTX містить до 6144 ядер CUDA й працює з TDP від 45 Вт до 80 Вт.
Друга конфігурація пропонує 5120 ядер, 18-ядерний процесор Grace та підтримує до 64 ГБ уніфікованої пам’яті.
Yoga Pro 9n отримав 15,3″ OLED-панель PureSight Pro
Yoga Pro 9n отримав 15,3″ OLED-панель PureSight Pro
Yoga Pro 9n отримав 15,3″ OLED-панель PureSight Pro з роздільною здатністю 2560×1600 й змінною частотою оновлення від 48 до 165 Гц.
Lenovo також заявляє про пікову яскравість HDR 1100 ніт та 100% охоплення sRGB та P3. Вага ноутбука складає від 1,65 кг, а корпус завтовшки 16,7 мм.
Lenovo Yoga Pro 9n
Lenovo Yoga Pro 9n
Lenovo також передбачила 2 слоти M.2 2242 з підтримкою SSD до 4 ТБ. Один слот підтримує накопичувачі PCIe 4.0, а другий — PCIe 5.0.
Ноутбук має батарею місткістю 92,5 Вт·год, адаптер живлення потужністю 140 Вт та систему охолодження потужністю 80 Вт.
Також передбачені HDMI 2.1, два порти USB4, два порти USB-A 10 Гбіт/c та пристрій для карт пам’яті UHS-II SD.

Що пропонує Lenovo Yoga 9n 2-в-1

Цей ноутбук-трансформер також використовує RTX Spark, однак обсяг уніфікованої пам’яті обмежений 64 ГБ.
Пристрій пропонує 16″ сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 й змінню частотою оновлення від 30 до 120 Гц.
Вага ноутбука складає 1,94 кг. Він отримав акумулятор місткістю 99,9 Вт·год й TDP 70 Вт.
Lenovo Yoga 9n 2-в-1
Lenovo Yoga 9n 2-в-1
Обидва ноутбуки також мають інфрачервону камеру на 9,2 МП й підтримують введення за допомогою пера Lenovo через тактильну панель Force Pad.
За матеріалами:
ITC.ua
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