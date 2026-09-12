Сонячні панелі замість паркану: чи має сенс нова технологія 12.09.2026, 00:13 — Технології&Авто Паркан із сонячних панелей, Фото: magnific

Звичайний паркан переважно виконує одну функцію — відмежовує територію. Однак у Європі дедалі активніше розвивається технологія, яка дозволяє перетворити огорожу ще й на джерело електроенергії.

Про це пише румунське видання Libertatea.

Скільки електроенергії може виробляти паркан із сонячних панелей

Йдеться про вертикальні двосторонні, або біфасціальні, сонячні панелі. На відміну від традиційних модулів, встановлених під кутом і зорієнтованих на південь, вертикальні панелі здатні вловлювати сонячне світло з обох боків.

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Автор матеріалу пояснює, що звичайні панелі найінтенсивніше виробляють електроенергію приблизно опівдні.

Вертикальна конструкція має інший профіль генерації: вона краще використовує ранкове та післяобіднє сонячне світло.

Це може бути особливо корисним для домогосподарств, які споживають більше електроенергії саме вранці та ввечері.

Водночас експертні дані не означають, що вертикальний паркан автоматично буде генерувати більше електроенергії за дахову сонячну систему. Результат залежить від конкретного місця встановлення, орієнтації, затінення та характеристик панелей.

Дослідники Університету Йорка протягом року тестували вертикальну біфасціальну систему максимальною потужністю 1,5 кВт. Її порівнювали з вертикальними односторонніми панелями та традиційною системою, встановленою під кутом 45 градусів.

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Результати виявилися помітними. Рано-вранці вертикальна двостороння система виробляла на 26,91% більше електроенергії, ніж похила традиційна конструкція. Наприкінці дня перевага становила 22,88%. Узимку в окремі періоди різниця сягала 24,52%.

«Ці відсотки, однак, слід розглядати з обережністю», — наголошує автор публікації. Експеримент проводили в конкретному місці та за певних умов, тому його результати не можна автоматично переносити на кожен приватний будинок.

За розрахунками, 10-метровий сонячний паркан може мати встановлену потужність близько 1,5−1,7 кВт і за сприятливих умов виробляти приблизно 1800−2000 кВт·год електроенергії на рік. Фактичний показник залежатиме від освітлення, розташування та навколишніх поверхонь.

Важливим фактором для біфасціальних панелей є відбите світло. Світлі поверхні, зокрема білий гравій або сніг, можуть збільшувати кількість світла, яке потрапляє на поверхню модулів.

В експерименті саме білий гравій під панелями сприяв додатковому освітленню їхньої тильної частини.

На ефективність впливає й температура. За словами автора, нагрівання сонячних елементів зазвичай знижує їхню продуктивність.

Вертикальні панелі можуть мати перевагу завдяки кращій циркуляції повітря з обох боків, хоча конкретний ефект залежить від конструкції, вітру та клімату.

Скільки коштує паркан із сонячних панелей

Щодо вартості, то в Європі ціни на такі панелі-паркани стартують від 250 євро за метр.

Отже, 10-метровий паркан коштуватиме від 2500 євро без урахування монтажу, фундаменту, електричного обладнання та інших витрат.