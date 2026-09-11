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Які дизельні авто купують українці

Технології&Авто
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Які дизельні авто купують українці
Які дизельні авто купують українці
Упродовж серпня в Україні зареєстрували близько 4,4 тисячі автомобілів із дизельними силовими установками.
Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «УкрАвтопром».
Із загальної кількості 867 одиниць становили нові автомобілі (-21%), а 3512 — вживані, імпортовані з-за кордону (-10%).
У рейтингу нових дизельних машин переважають кросовери та позашляховики — вони посіли чотири з п’яти перших місць. Найбільшим попитом користувався Renault Duster, який майже вдвічі випередив Toyota Land Cruiser Prado (друге місце в рейтингу).
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
  1. Renault Duster — 200 од.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 122 од.
  3. Volkswagen Touareg — 90 од.
  4. Škoda Kodiaq — 71 од.
  5. Toyota Hilux — 46 од.
Серед вживаних дизельних авто, ввезених з-за кордону, переважають європейські моделі, а лідирують «народні» Škoda Octavia та Renault Megane.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
  1. Škoda Octavia — 281 од.
  2. Renault Megane — 274 од.
  3. Nissan Qashqai — 234 од.
  4. Volkswagen Passat — 180 од.
  5. Hyundai Santa Fe — 149 од.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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