Які дизельні авто купують українці
- Renault Duster — 200 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 122 од.
- Volkswagen Touareg — 90 од.
- Škoda Kodiaq — 71 од.
- Toyota Hilux — 46 од.
- Škoda Octavia — 281 од.
- Renault Megane — 274 од.
- Nissan Qashqai — 234 од.
- Volkswagen Passat — 180 од.
- Hyundai Santa Fe — 149 од.
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