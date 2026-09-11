Які дизельні авто купують українці Сьогодні 13:21 — Технології&Авто Які дизельні авто купують українці

Упродовж серпня в Україні зареєстрували близько 4,4 тисячі автомобілів із дизельними силовими установками.

Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє « УкрАвтопром ».

Із загальної кількості 867 одиниць становили нові автомобілі (-21%), а 3512 — вживані, імпортовані з-за кордону (-10%).

У рейтингу нових дизельних машин переважають кросовери та позашляховики — вони посіли чотири з п’яти перших місць. Найбільшим попитом користувався Renault Duster, який майже вдвічі випередив Toyota Land Cruiser Prado (друге місце в рейтингу).

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 200 од. Toyota Land Cruiser Prado — 122 од. Volkswagen Touareg — 90 од. Škoda Kodiaq — 71 од. Toyota Hilux — 46 од.

Серед вживаних дизельних авто, ввезених з-за кордону, переважають європейські моделі, а лідирують «народні» Škoda Octavia та Renault Megane.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто: