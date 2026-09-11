Коли авто не дозволять зареєструвати: 7 причин для відмови у сервісному центрі Сьогодні 06:34 — Технології&Авто Перевірка перед реєстрацією автомобіля

Придбати автомобіль — ще не означає без проблем зареєструвати його на себе. Якщо машина перебуває в розшуку, має арешт, підроблені документи або проблеми з ідентифікаційними номерами, у проведенні реєстраційної дії можуть відмовити.

Головний сервісний центр МВС та Експертна служба МВС пояснили , що саме перевіряють під час оформлення транспортного засобу та які обставини можуть стати підставою для відмови.

Коли авто не зареєструють

Під час державної реєстрації працівники сервісного центру МВС перевіряють документи, інформацію в державних реєстрах та наявність встановлених обмежень.

Підставою для відмови у проведенні реєстраційної дії можуть бути:

перебування транспортного засобу в розшуку;

арешт або інше встановлене законом обмеження;

статус речового доказу у кримінальному провадженні;

знищення, зміна або підроблення ідентифікаційних номерів;

невідповідність даних автомобіля документам чи державним реєстрам;

ознаки підроблення документів;

подання недостовірних документів або відомостей;

інші підстави, визначені законодавством.

Тому перед купівлею вживаного автомобіля важливо перевірити не лише його технічний стан, а й документи, ідентифікаційні номери та інформацію про транспортний засіб.

Створено за допомогою ШІ

Що перевіряють перед реєстрацією

Експертне дослідження та державна реєстрація — це різні етапи. Під час експертного дослідження фахівці перевіряють транспортний засіб і документи на нього. Зокрема, у передбачених випадках досліджуються ідентифікаційні номери двигуна, а також перевіряються документи на ознаки підроблення.

За результатами формується висновок експертного дослідження.

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Водночас під час державної реєстрації працівники сервісного центру МВС окремо перевіряють документи, дані в реєстрах та наявність обмежень.

Якщо фактичні дані автомобіля не збігаються з документами або інформацією в реєстрах, проводиться додаткова перевірка. Фахівці встановлюють причини невідповідностей та перевіряють, чи немає ознак зміни, знищення або підроблення ідентифікаційних номерів чи документів.

Які документи потрібні

Точний перелік документів залежить від виду реєстраційної дії, експертного дослідження та походження транспортного засобу.

Залежно від ситуації можуть знадобитися:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

документи, що підтверджують правомірність придбання, отримання або ввезення автомобіля;

іноземні реєстраційні документи — для ввезених транспортних засобів;

документи, що підтверджують повноваження представника.

Відсутність одного документа не означає автоматичної відмови в проведенні експертного дослідження. Однак якщо наданих документів, відомостей або самого транспортного засобу недостатньо для обґрунтованого висновку, експерт може запросити додаткові матеріали.