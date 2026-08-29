Рейтинг найбільш продаваних у світі авто 29.08.2026, 07:16 — Технології&Авто

Tesla Model Y

Tesla Model Y очолила рейтинг найбільш продаваних у світі авто за підсумками глобальних продажів за період із січня по липень 2026 р.

Про це пише «Укравтопром».

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За даними Focus2Move, продажі моделі зросли на 19,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Завдяки цьому Model Y випередила Toyota Corolla, яка тривалий час утримувала позицію світового лідера.

Водночас Toyota, втративши лідерство на рівні окремої моделі, залишається виробником із найсильнішою глобальною модельною лінійкою.

ТОП-10 моделей найбільш продаваних у світі авто:

Tesla Model Y — +19,6%;

Toyota Corolla — −6,0%;

Ford F-Series — −9,5%;

Toyota RAV4 — −25,6%;

Honda CR-V — −2,4%;

Toyota Camry — +4,4%;

Chevrolet Silverado — −5,2%;

Hyundai Tucson — +1,3%;

Kia Sportage — +2,4%;

Volkswagen Tiguan — +6,8%.

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