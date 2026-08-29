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Рейтинг найбільш продаваних у світі авто

Технології&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla Model Y очолила рейтинг найбільш продаваних у світі авто за підсумками глобальних продажів за період із січня по липень 2026 р.
Про це пише «Укравтопром».
За даними Focus2Move, продажі моделі зросли на 19,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Завдяки цьому Model Y випередила Toyota Corolla, яка тривалий час утримувала позицію світового лідера.
Водночас Toyota, втративши лідерство на рівні окремої моделі, залишається виробником із найсильнішою глобальною модельною лінійкою.
ТОП-10 моделей найбільш продаваних у світі авто:
  • Tesla Model Y — +19,6%;
  • Toyota Corolla — −6,0%;
  • Ford F-Series — −9,5%;
  • Toyota RAV4 — −25,6%;
  • Honda CR-V — −2,4%;
  • Toyota Camry — +4,4%;
  • Chevrolet Silverado — −5,2%;
  • Hyundai Tucson — +1,3%;
  • Kia Sportage — +2,4%;
  • Volkswagen Tiguan — +6,8%.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоTesla
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