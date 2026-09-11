Microsoft 365 Copilot навчився створювати застосунки: як це працює Сьогодні 02:25 — Технології&Авто Microsoft розгортає нову функцію в рамках Copilot Cowork

Microsoft розгортає нову функцію в рамках Copilot Cowork, яка дозволяє створювати внутрішні застосунки за допомогою природної мови. Це дає бізнесу новий інструмент для розробки програмного забезпечення без необхідності писати традиційний код.

Про це повідомляє Windows Central.

Як це працює

Користувачеві достатньо описово сформулювати завдання для майбутнього застосунку, після чого Copilot Cowork генерує його початкову версію. Взаємодія з інструментом відбувається у форматі діалогу.

Застосунок можна редагувати та вдосконалювати, надсилаючи додаткові текстові підказки. Користувачі мають змогу випробувати створений продукт перед його запуском у роботу.

Застосунки можуть підключатися до корпоративних даних через затверджені конектори з дотриманням існуючих політик безпеки та адміністрування. IT-адміністратори зможуть розгортати готові додатки для всієї організації через Microsoft 365 Admin Center.

Розширене налаштування та безпека

Для збереження безпеки розробка відбувається в особистій ізольованій пісочниці. Це дозволяє експериментувати зі створенням програм без ризику для основної інфраструктури компанії.

Протягом найближчих кількох тижнів аналогічні можливості з’являться і в Copilot Studio. Це дозволить брати застосунки, створені в Copilot Cowork, та надалі доопрацьовувати чи гнучко налаштовувати їх під складніші потреби бізнесу.

Умови доступу та терміни розгортання

Новий функціонал наразі перебуває на стадії попереднього перегляду. Доступ до нього першими отримають організації, залучені до програми Microsoft Frontier, за наявності відповідної ліцензії Microsoft 365 Copilot та доступу до Copilot Cowork.