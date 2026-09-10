Samsung припиняє підтримку двох смарт-годинників Galaxy Watch Сьогодні 22:11 — Технології&Авто Galaxy Watch 4

Компанія Samsung офіційно завершила програмну підтримку смарт-годинників Galaxy Watch 4 та Galaxy Watch 4 Classic, які були представлені у серпні 2021 року.

Ці моделі більше не отримуватимуть оновлень безпеки та нових версій програмного забезпечення, що підтверджується вересневим бюлетенем безпеки за 2026 рік, де вони відсутні у списку пристроїв.

Galaxy Watch 4 отримали чотири оновлення ОС

Galaxy Watch 4 стали першими годинниками Samsung, які перейшли із власної системи Tizen на платформу Wear OS.

Компанія обіцяла 4 покоління оновлень ОС та 5 років оновлень безпеки і виконала цю обіцянку: користувачі отримали Wear OS 3.5 з One UI Watch 4.5, Wear OS 4 з One UI 5 Watch, Wear OS 5 з One UI 6 Watch та фінальне оновлення Wear OS 6 з One UI 8 Watch.

Годинники продовжать працювати

Попри завершення підтримки, пристрої й надалі залишаються працездатними, однак більше не матимуть доступу до нових функцій та актуальних виправлень безпеки. Це може вплинути на довгострокове використання, адже відсутність оновлень підвищує ризики виявлення нових вразливостей.

Влітку цього року Samsung представила нові моделі Galaxy Watch9 та Galaxy Watch Ultra2, які стали першими годинниками компанії, оснащеними платформою Qualcomm Snapdragon. Попередні моделі працювали на чипах Exynos власного виробництва.