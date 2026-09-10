Перший складаний iPhone та iPhone 18 Pro: Apple представила нове покоління пристроїв

Apple 9 вересня провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.
Однією з головних новинок став перший складаний смартфон Apple — iPhone Duo. Він отримав два дисплеї: зовнішній на 5,4 дюйма та внутрішній Super Retina XDR на 7,6 дюйма.
У розкладеному вигляді смартфон є найтоншим iPhone в історії компанії. Пристрій працює лише з eSIM — фізичного слота для SIM-карт немає.
Duo підтримує одночасну роботу двох застосунків на великому екрані. Смартфон також можна залишати напівскладеним — система автоматично змінює інтерфейс залежно від положення пристрою.
Ціна iPhone Duo у США стартує від $1999. Продажі розпочнуться 23 жовтня.
iPhone 18 Pro та 18 Pro Max
Флагманські iPhone 18 Pro та 18 Pro Max отримали новий процесор A20 Pro. За даними Apple, чип створений за 2-нанометровим техпроцесом, а його графічна частина стала на 40% швидшою за попереднє покоління. Для тривалих навантажень компанія також змінила систему охолодження.
iPhone 18 Pro отримав 48-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою. Вона може відкриватися ширше за слабкого освітлення, щоб захоплювати більше світла.
Dynamic Island став приблизно на 35% меншим і тепер може одночасно відображати до трьох Live Activities.