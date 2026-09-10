Перший складаний iPhone та iPhone 18 Pro: Apple представила нове покоління пристроїв Сьогодні 10:00 — Технології&Авто Перший складаний iPhone та iPhone 18 Pro: Apple представила нове покоління пристроїв

Apple 9 вересня провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.

Розповідаємо про головне із осінньої презентації Apple

iPhone Duo

Однією з головних новинок став перший складаний смартфон Apple — iPhone Duo. Він отримав два дисплеї: зовнішній на 5,4 дюйма та внутрішній Super Retina XDR на 7,6 дюйма.

У розкладеному вигляді смартфон є найтоншим iPhone в історії компанії. Пристрій працює лише з eSIM — фізичного слота для SIM-карт немає.

Duo підтримує одночасну роботу двох застосунків на великому екрані. Смартфон також можна залишати напівскладеним — система автоматично змінює інтерфейс залежно від положення пристрою.

Ціна iPhone Duo у США стартує від $1999. Продажі розпочнуться 23 жовтня.

iPhone 18 Pro та 18 Pro Max

Флагманські iPhone 18 Pro та 18 Pro Max отримали новий процесор A20 Pro. За даними Apple, чип створений за 2-нанометровим техпроцесом, а його графічна частина стала на 40% швидшою за попереднє покоління. Для тривалих навантажень компанія також змінила систему охолодження.

iPhone 18 Pro отримав 48-мегапіксельну основну камеру зі змінною діафрагмою. Вона може відкриватися ширше за слабкого освітлення, щоб захоплювати більше світла.

Dynamic Island став приблизно на 35% меншим і тепер може одночасно відображати до трьох Live Activities.

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Автономність також зросла: до 36 годин відтворення відео на iPhone 18 Pro та до 45 годин на Pro Max.

Новий колір — Burgundy, який раніше у чутках часто називали «Темна вишня». Загалом доступні чотири варіанти забарвлення.

У США ціна iPhone 18 Pro стартує від $1199 за 256 ГБ, а iPhone 18 Pro Max — від $1299. Попередні замовлення відкриють 12 вересня, продажі стартують 18 вересня.

AirPods 5

Apple також представила AirPods 5 з активним шумопоглинанням, підтримкою Siri та перекладу в реальному часі.

Навушники доступні у двох варіантах — за $129 у базовій версії та $149 з бездротовим кейсом. У продаж вони надійдуть 18 вересня.

Версії відрізняються не лише комплектацією, а й можливостями керування. Дорожча модель має на ніжках навушників сенсорну панель для регулювання гучності свайпами.



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Для неї також заявлена більша автономність — до 5 годин прослуховування з увімкненим шумозаглушенням або до 22 годин разом із кейсом.

Обидві версії підтримують Adaptive Audio. Функція автоматично поєднує активне шумозаглушення та режим прозорості залежно від навколишнього шуму.

Conversation Awareness автоматично зменшує гучність, коли користувач починає говорити.

AirPods 5 також підтримують Live Translation. Для роботи функції навушники потрібно підключити до сумісного iPhone з увімкненими можливостями Apple Intelligence.

Apple Watch Series 12 та Ultra 4

Нові Apple Watch Series 12 та Ultra 4 отримали оновлені датчики, які дозволяють частіше вимірювати пульс — кожні кілька секунд.

Також з’явилася функція Live Rewind, яка дозволяє повернутися та прочитати останні 15 секунд розмови.

Функція Readiness аналізує активність, сон і життєві показники користувача та формує оцінку готовності до навантажень.

Застосунок Health переробили із застосуванням штучного інтелекту для персоналізованих порад. Годинник також показуватиме біологічний вік і нагадуватиме, коли час відпочити.

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Щоранку пристрій аналізуватиме активність, пульс і якість сну та видаватиме єдиний бал здатності організму до навантажень протягом дня. Це оновлення вийде пізніше цього року.

Ціна у США: Apple Watch Series 12 — від $400, Ultra 4 — від $800.

iOS 27

Під час презентації Apple також оголосила дату релізу iOS 27. Оновлення для всіх сумісних iPhone вийде 14 вересня.

Наразі iOS 27 доступна у бета-версії для розробників із червня, а публічна бета-версія — з липня.

Оновлення буде доступне для таких моделей:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone Duo;

iPhone 17e;

iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone Air;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2-го покоління та новіші версії).