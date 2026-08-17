Apple визнала застарілими ще два ґаджети Сьогодні 05:32 — Технології&Авто

iPhone X

Майже через дев’ять років після виходу iPhone X Apple офіційно перевела легендарний смартфон до категорії застарілих пристроїв. Разом із ним цей статус отримав і 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року.

Ремонтувати старі пристрої стане складніше

Після переходу до категорії застарілих Apple зазвичай припиняє постачати оригінальні запчастини. Через це авторизовані сервісні центри вже не можуть виконувати більшість ремонтів. Зазвичай компанія надає пристрою такий статус через сім років після завершення його продажів.

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Для Mac діє виняток: Apple може ще деякий час замінювати акумулятори, якщо необхідні деталі залишаються доступними.

Щодо програмного забезпечення, останньою версією для iPhone X стала iOS 16.7.16, а 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року отримував оновлення до macOS 15.7.7. Нових великих версій операційних систем для цих пристроїв очікувати не варто.

Водночас iPhone X і MacBook Pro продовжать працювати. Власники можуть користуватися ними й надалі, але з часом ремонт стане складнішим, а сумісність із новими програмами та сервісами поступово погіршуватиметься.

itechua За матеріалами:

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