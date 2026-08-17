0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

4 бренди смартфонів, які залишать власників без нових версій Android

Технології&Авто
52
Термін програмної підтримки Android-смартфона може сильно відрізнятися
Термін програмної підтримки Android-смартфона може сильно відрізнятися
Термін програмної підтримки Android-смартфона може сильно відрізнятися залежно від виробника. Поки Google і Samsung пропонують для актуальних моделей 6−7 років підтримки, деякі бренди обмежуються лише одним або двома великими оновленнями системи.
Про чотири бренди Android-смартфонів із найкоротшою підтримкою оновленнями пише BGR.

Motorola

Навіть флагманські смартфони Motorola можуть отримувати лише два роки нових версій Android і до трьох років патчів безпеки. У середньому ціновому сегменті ситуація ще складніша: такі моделі зазвичай отримують одне велике оновлення Android і два роки виправлень безпеки, хоча є й винятки.
Крім того, Motorola іноді випускає оновлення із затримкою, тому обіцяний апдейт може надійти на пристрій значно пізніше.
Водночас коротший термін підтримки компанія компенсує ціною. Смартфони серії Moto G часто коштують менше 200 доларів і пропонують хорошу автономність та гідні камери.

Xiaomi

У 2026 році Xiaomi збільшила термін підтримки деяких моделей. Зокрема, Xiaomi 14 і Xiaomi 15 отримали до п’яти років програмної підтримки, а Poco F6 — чотири роки.
Водночас бюджетні смартфони компанії переважно залишаються на схемі з двома-трьома роками підтримки, причому без чітких офіційних гарантій.
Натомість за ціною менш як 300 доларів моделі Redmi Note або Poco X можуть пропонувати AMOLED-дисплей, швидке заряджання потужністю понад 67 Вт і гідну камеру.

TCL

TCL переважно працює у середньому ціновому сегменті, а її смартфони отримують програмну підтримку не довше двох років. Були й випадки, коли окрема модель взагалі не отримувала наступної версії Android.
Однією з головних особливостей бренду залишається технологія Nxtpaper, яка робить зображення схожим на екран електронної книги та може бути зручною для тривалого читання.
Наприклад, TCL 60 XE Nxtpaper має 8 ГБ оперативної пам’яті, дисплей із частотою 120 Гц і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

RedMagic

Починаючи з RedMagic 11 Pro, компанія пропонує два великі оновлення Android і три роки патчів безпеки. У старіших моделей термін підтримки визначався індивідуально, тому заздалегідь передбачити його було складніше.
Для смартфона з флагманським процесором два великі оновлення означають, що модель, яка вийшла з Android 15, завершить підтримку нових версій на Android 17, навіть якщо її характеристики залишатимуться актуальними довше.
Водночас RedMagic пропонує потужне оснащення. RedMagic 11 Pro вартістю близько 699 доларів отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 ГБ оперативної пам’яті, AMOLED-дисплей із частотою 144 Гц і акумулятор місткістю 7500 мАг.
За матеріалами:
Novyny.live
Смартфони
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems