4 бренди смартфонів, які залишать власників без нових версій Android Сьогодні 04:33 — Технології&Авто

Термін програмної підтримки Android-смартфона може сильно відрізнятися

Термін програмної підтримки Android-смартфона може сильно відрізнятися залежно від виробника. Поки Google і Samsung пропонують для актуальних моделей 6−7 років підтримки, деякі бренди обмежуються лише одним або двома великими оновленнями системи.

Про чотири бренди Android-смартфонів із найкоротшою підтримкою оновленнями пише BGR.

Motorola

Навіть флагманські смартфони Motorola можуть отримувати лише два роки нових версій Android і до трьох років патчів безпеки. У середньому ціновому сегменті ситуація ще складніша: такі моделі зазвичай отримують одне велике оновлення Android і два роки виправлень безпеки, хоча є й винятки.

Крім того, Motorola іноді випускає оновлення із затримкою, тому обіцяний апдейт може надійти на пристрій значно пізніше.

Водночас коротший термін підтримки компанія компенсує ціною. Смартфони серії Moto G часто коштують менше 200 доларів і пропонують хорошу автономність та гідні камери.

Xiaomi

У 2026 році Xiaomi збільшила термін підтримки деяких моделей. Зокрема, Xiaomi 14 і Xiaomi 15 отримали до п’яти років програмної підтримки, а Poco F6 — чотири роки.

Водночас бюджетні смартфони компанії переважно залишаються на схемі з двома-трьома роками підтримки, причому без чітких офіційних гарантій.

Натомість за ціною менш як 300 доларів моделі Redmi Note або Poco X можуть пропонувати AMOLED-дисплей, швидке заряджання потужністю понад 67 Вт і гідну камеру.

TCL

TCL переважно працює у середньому ціновому сегменті, а її смартфони отримують програмну підтримку не довше двох років. Були й випадки, коли окрема модель взагалі не отримувала наступної версії Android.

Однією з головних особливостей бренду залишається технологія Nxtpaper, яка робить зображення схожим на екран електронної книги та може бути зручною для тривалого читання.

Наприклад, TCL 60 XE Nxtpaper має 8 ГБ оперативної пам’яті, дисплей із частотою 120 Гц і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

RedMagic

Починаючи з RedMagic 11 Pro, компанія пропонує два великі оновлення Android і три роки патчів безпеки. У старіших моделей термін підтримки визначався індивідуально, тому заздалегідь передбачити його було складніше.

Для смартфона з флагманським процесором два великі оновлення означають, що модель, яка вийшла з Android 15, завершить підтримку нових версій на Android 17, навіть якщо її характеристики залишатимуться актуальними довше.

Водночас RedMagic пропонує потужне оснащення. RedMagic 11 Pro вартістю близько 699 доларів отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 ГБ оперативної пам’яті, AMOLED-дисплей із частотою 144 Гц і акумулятор місткістю 7500 мАг.

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