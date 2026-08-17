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Apple розробляє власну ШІ-модель для китайського ринку

Технології&Авто
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Apple Intelligence планують запустити в Китаї
Apple Intelligence планують запустити в Китаї
Американська Apple розробляє власну велику мовну модель для китайського ринку. Компанія навчає її за підтримки китайського технологічного гіганта Alibaba Group.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Apple створює ШІ-модель для Китаю

За словами співрозмовників агентства, модель на основі штучного інтелекту Apple розробила у партнерстві з Alibaba Group. Китайська компанія також допомагає з її навчанням.
Раніше Apple розглядала можливість використання ШІ-моделей місцевих партнерів для впровадження генеративного штучного інтелекту в iPhone та інші пристрої, які продаються в Китаї.
Водночас у КНР недоступні американські ШІ-моделі, зокрема Claude від Anthropic та ChatGPT від OpenAI. На внутрішньому ринку США Apple поєднує їх із власною технологією.

Apple Intelligence планують запустити в Китаї

За словами джерел, запуск Apple Intelligence очікується у Китаї найближчими місяцями після оновлення операційної системи iOS.
Зазначається, що власна модель, адаптована до потреб Китаю, надасть Apple більший контроль над досвідом роботи зі штучним інтелектом на найконкурентнішому закордонному ринку, де Apple поступилася місцевим компаніям, включаючи Huawei, які вирвалися вперед завдяки телефонам, оснащеним штучним інтелектом.
За матеріалами:
Укрінформ
AppleКитайШІ
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