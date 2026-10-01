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Смартфон за $200, який можна не міняти роками: що радять оглядачі

Технології&Авто
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Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G
Якщо хочеться недорогий Android-смартфон, який не застаріє за кілька років, одним із варіантів може стати Samsung Galaxy A17 5G. Оглядач NY Times радить цю модель за поєднання ціни, характеристик і тривалої підтримки.

Що пропонує Samsung Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G коштує близько $200 (приблизно 8500 грн) і має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Такий екран, зокрема, забезпечує високу контрастність і підходить для перегляду відео та ігор.
Однією з головних переваг смартфона оглядач вважає термін програмної підтримки. Samsung обіцяє шість років оновлень Android і безпеки. Це означає, що пристрій потенційно можна буде використовувати до 2031 року, зберігаючи актуальну операційну систему та виправлення безпеки.
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За автономність відповідає акумулятор на 5000 мА·год. За активного використання — під час перегляду YouTube, Netflix, навігації, прослуховування подкастів, листування та мобільних ігор — смартфон має працювати протягом дня без підзарядки. Підтримується дротова зарядка потужністю до 25 Вт, але бездротової зарядки немає.
Також Galaxy A17 5G має:
  • NFC для безконтактної оплати;
  • eSIM;
  • сканер відбитків пальців;
  • слот для розширення пам’яті;
  • захист IP54 від пилу та бризок.

У чому недоліки

Водночас Galaxy A17 5G не вирізняється високою продуктивністю. Базова версія має 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ сховища. Для повсякденних завдань цього достатньо, але під час одночасного запуску кількох програм можуть виникати затримки. Вимогливі застосунки, зокрема Google Maps, іноді можуть працювати повільніше.
Ще один недолік — відсутність 3,5-мм роз’єму для навушників. Вбудовані динаміки також не належать до сильних сторін моделі.
Якщо бюджет дозволяє витратити більше, оглядач також виділяє Moto G Power (2026) приблизно за $350. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам’яті, 120-Гц дисплей і вищу продуктивність, але отримує лише три роки оновлень безпеки.
Ще один варіант — Pixel 10a від $500. Він оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою 120 Гц, яскравістю до 3000 ніт і підтримує сім років оновлень.
За матеріалами:
УНІАН
СмартфониSamsung
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