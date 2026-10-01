Смартфон за $200, який можна не міняти роками: що радять оглядачі

Якщо хочеться недорогий Android-смартфон, який не застаріє за кілька років, одним із варіантів може стати Samsung Galaxy A17 5G. Оглядач NY Times радить цю модель за поєднання ціни, характеристик і тривалої підтримки.

Що пропонує Samsung Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G коштує близько $200 (приблизно 8500 грн) і має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Такий екран, зокрема, забезпечує високу контрастність і підходить для перегляду відео та ігор.

Однією з головних переваг смартфона оглядач вважає термін програмної підтримки. Samsung обіцяє шість років оновлень Android і безпеки. Це означає, що пристрій потенційно можна буде використовувати до 2031 року, зберігаючи актуальну операційну систему та виправлення безпеки.

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За автономність відповідає акумулятор на 5000 мА·год. За активного використання — під час перегляду YouTube, Netflix, навігації, прослуховування подкастів, листування та мобільних ігор — смартфон має працювати протягом дня без підзарядки. Підтримується дротова зарядка потужністю до 25 Вт, але бездротової зарядки немає.

Також Galaxy A17 5G має:

NFC для безконтактної оплати;

eSIM;

сканер відбитків пальців;

слот для розширення пам’яті;

захист IP54 від пилу та бризок.

У чому недоліки

Водночас Galaxy A17 5G не вирізняється високою продуктивністю. Базова версія має 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ сховища. Для повсякденних завдань цього достатньо, але під час одночасного запуску кількох програм можуть виникати затримки. Вимогливі застосунки, зокрема Google Maps, іноді можуть працювати повільніше.

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Ще один недолік — відсутність 3,5-мм роз’єму для навушників. Вбудовані динаміки також не належать до сильних сторін моделі.

Якщо бюджет дозволяє витратити більше, оглядач також виділяє Moto G Power (2026) приблизно за $350. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам’яті, 120-Гц дисплей і вищу продуктивність, але отримує лише три роки оновлень безпеки.