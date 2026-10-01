0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яким буде новий Mitsubishi Outlander п’ятого покоління (фото)

Технології&Авто
13
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Mitsubishi Outlander четвертого покоління
Mitsubishi Outlander четвертого покоління
Mitsubishi Outlander четвертого покоління випускається з 2021 року, але компанія планує випустити його наступника вже через два роки. Очікується, що новий кросовер відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.

Що відомо про новинку

Для Mitsubishi Outlander є справжнім двигуном продажів, особливо на ринку США. У 2025 році дилери реалізували майже 36 000 таких автомобілів, і хоча це трохи менше, ніж роком раніше, кросовер залишається безперечним бестселером бренду. Оновлення моделі, яка забезпечує основний обсяг продажів бренду, завжди пов’язане з великим ризиком, тому тиск на інженерів зараз величезний, пише Carscoops.
Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, екстер’єр нової моделі базуватиметься на торішньому концепт-карі Elevance. Пропорції та габарити шоу-кара були схожими на габарити нинішнього кросовера, але його стиль виглядав більш футуристично.
Візуалізація нового Mitsubishi Outlander
Візуалізація нового Mitsubishi Outlander
Якщо ці елементи дизайну будуть впроваджені в серійне виробництво, серійний Outlander отримає дворівневі фари з характерними денними ходовими вогнями, що простягаються вниз уздовж бампера, а також решітку радіатора в колір кузова.
Однак масивні бічні вікна з концепт-кара точно не потраплять у серійне виробництво — вони просто надто непрактичні. Задня частина, ймовірно, буде прикрашена суцільною світлодіодною смугою та задніми ліхтарями, що простягаються вздовж задніх стійок.
Читайте також
Однак найцікавіші особливості приховані «під капотом». Нинішня версія підключного гібрида оснащена 2,4-літровим атмосферним двигуном і двома електродвигунами, що розвивають 297 сил і забезпечують запас ходу понад 100 км виключно на електротязі. У п’ятому поколінні кількість електродвигунів може подвоїтися — до чотирьох, по одному на кожне колесо. Це не тільки збільшить потужність, але й виведе систему повного приводу S-AWC на абсолютно новий рівень керованості.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems