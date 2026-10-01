Яким буде новий Mitsubishi Outlander п’ятого покоління (фото)

Mitsubishi Outlander четвертого покоління випускається з 2021 року, але компанія планує випустити його наступника вже через два роки. Очікується, що новий кросовер відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.

Що відомо про новинку

Для Mitsubishi Outlander є справжнім двигуном продажів, особливо на ринку США. У 2025 році дилери реалізували майже 36 000 таких автомобілів, і хоча це трохи менше, ніж роком раніше, кросовер залишається безперечним бестселером бренду. Оновлення моделі, яка забезпечує основний обсяг продажів бренду, завжди пов’язане з великим ризиком, тому тиск на інженерів зараз величезний, пише Carscoops.

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Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, екстер’єр нової моделі базуватиметься на торішньому концепт-карі Elevance. Пропорції та габарити шоу-кара були схожими на габарити нинішнього кросовера, але його стиль виглядав більш футуристично.

Візуалізація нового Mitsubishi Outlander

Якщо ці елементи дизайну будуть впроваджені в серійне виробництво, серійний Outlander отримає дворівневі фари з характерними денними ходовими вогнями, що простягаються вниз уздовж бампера, а також решітку радіатора в колір кузова.

Однак масивні бічні вікна з концепт-кара точно не потраплять у серійне виробництво — вони просто надто непрактичні. Задня частина, ймовірно, буде прикрашена суцільною світлодіодною смугою та задніми ліхтарями, що простягаються вздовж задніх стійок.