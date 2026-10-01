5 авто для сім’ї, які рекомендують механіки — моделі та ціни
Коли в сім’ї стає більше людей, компактного автомобіля може виявитися недостатньо. Тоді постає питання не лише про місткість, а й про те, наскільки машина буде надійною та скільки коштуватиме її обслуговування.
Автомеханіки та автоексперти GOBankingRates назвали кілька моделей, на які радять звернути увагу сім’ям.
Toyota RAV4
- Ціна нової моделі — від $30 645
Експерти відзначають високу надійність RAV4, особливо моделей 2019−2023 років із простішою електронікою. Для автомобіля легко знайти запчастини, а обслуговування коштує відносно недорого. Крім того, з ремонтом таких машин можуть впоратися незалежні майстерні без дорогого діагностичного обладнання.
Honda CR-V
- Ціна нової моделі — від $31 495.
Для CR-V особливо виділяють моделі 2017−2022 років. За словами експерта, менш як 5% таких автомобілів, які потрапляють на розбір, мають проблеми з двигуном або трансмісією. Частіше причиною їхнього списання стають ДТП або пошкодження через повінь, а не серйозні механічні несправності.
Honda Odyssey
- Ціна нової моделі — від $43 670.
Цей мінівен має три ряди сидінь і вирізняється просторим салоном. Серед переваг також називають надійність 3,5-літрового V6 із системою Variable Cylinder Management, яка допомагає економити пальне. Довговічними вважаються напрямні розсувних дверей та ремінні приводи.
Toyota Sienna
- Ціна нової моделі — від $40 635.
Sienna також має три ряди сидінь, але стартова ціна приблизно на $3 тис. нижча, ніж у Honda Odyssey. Експерти окремо відзначають гібридну версію з низькою витратою пального та фірмовою надійністю Toyota.
Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію та не потребує обслуговування через витоки. Серед практичних переваг — невисокий поріг для посадки та сидіння, які можна скласти, звільнивши місце для великого багажу.
Hyundai Palisade
- Ціна нової моделі — від $38 695.
Для тих, хто віддає перевагу трирядному SUV, експерти виділяють Hyundai Palisade. Модель отримала репутацію надійного автомобіля завдяки хорошим показникам у перший рік експлуатації та тривалій гарантії.
Також серед її переваг називають добре оснащений салон, сучасні технології та системи безпеки.
Раніше ми повідомляли, що купівля вживаного преміального автомобіля може виявитися значно дорожчою, ніж здається на момент придбання. Складна електроніка, підвіска та системи охолодження таких машин потребують дорогого ремонту й спеціалістів із відповідною кваліфікацією. Автомеханік назвав п’ять моделей, з якими витрати на обслуговування можуть стати серйозною проблемою для власника.
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