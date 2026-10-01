Коли в сім’ї стає більше людей, компактного автомобіля може виявитися недостатньо. Тоді постає питання не лише про місткість, а й про те, наскільки машина буде надійною та скільки коштуватиме її обслуговування.

Автомеханіки та автоексперти GOBankingRates назвали кілька моделей, на які радять звернути увагу сім’ям.

Toyota RAV4

Ціна нової моделі — від $30 645

Експерти відзначають високу надійність RAV4, особливо моделей 2019−2023 років із простішою електронікою. Для автомобіля легко знайти запчастини, а обслуговування коштує відносно недорого. Крім того, з ремонтом таких машин можуть впоратися незалежні майстерні без дорогого діагностичного обладнання.

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Honda CR-V

Ціна нової моделі — від $31 495.

Для CR-V особливо виділяють моделі 2017−2022 років. За словами експерта, менш як 5% таких автомобілів, які потрапляють на розбір, мають проблеми з двигуном або трансмісією. Частіше причиною їхнього списання стають ДТП або пошкодження через повінь, а не серйозні механічні несправності.

Honda Odyssey

Ціна нової моделі — від $43 670.

Цей мінівен має три ряди сидінь і вирізняється просторим салоном. Серед переваг також називають надійність 3,5-літрового V6 із системою Variable Cylinder Management, яка допомагає економити пальне. Довговічними вважаються напрямні розсувних дверей та ремінні приводи.

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Toyota Sienna

Ціна нової моделі — від $40 635.

Sienna також має три ряди сидінь, але стартова ціна приблизно на $3 тис. нижча, ніж у Honda Odyssey. Експерти окремо відзначають гібридну версію з низькою витратою пального та фірмовою надійністю Toyota.

Трансмісія e-CVT має герметичну конструкцію та не потребує обслуговування через витоки. Серед практичних переваг — невисокий поріг для посадки та сидіння, які можна скласти, звільнивши місце для великого багажу.

Hyundai Palisade

Ціна нової моделі — від $38 695.

Для тих, хто віддає перевагу трирядному SUV, експерти виділяють Hyundai Palisade. Модель отримала репутацію надійного автомобіля завдяки хорошим показникам у перший рік експлуатації та тривалій гарантії.

Також серед її переваг називають добре оснащений салон, сучасні технології та системи безпеки.