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Механік назвав 5 преміальних автомобілів, які можуть стати фінансовою пасткою

Технології&Авто
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Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Купівля вживаного преміального автомобіля може виявитися значно дорожчою, ніж здається на момент придбання. Складна електроніка, підвіска та системи охолодження таких машин потребують дорогого ремонту й спеціалістів із відповідною кваліфікацією. Автомеханік назвав п’ять моделей, з якими витрати на обслуговування можуть стати серйозною проблемою для власника.
Про це пише видання GOBankingRates.

Преміальні седани

Jaguar XJ має елегантний дизайн, але водночас проблеми з надійністю. Власники цієї моделі можуть стикатися з несправностями електронних компонентів, швидким зношуванням деталей підвіски та поломками системи охолодження. Додатковою проблемою є дефіцит запчастин.
Схожі труднощі має Maserati Quattroporte. Двигун, трансмісія та бортова електроніка можуть потребувати регулярного ремонту. Водночас сертифікованих спеціалістів для обслуговування цієї марки небагато. За оцінкою, витрати на утримання Maserati Quattroporte протягом перших п’яти років можуть сягнути $164 456.

Німецькі кросовери

Audi Q7 увійшов до списку найменш надійних автомобілів 2026 року. Після пробігу близько 160 тис. км у машині можуть виникати проблеми з коробкою передач, складною системою повного приводу та бортовою електронікою.
BMW X1 також демонструє хороші експлуатаційні характеристики переважно протягом дії заводської гарантії. Зі збільшенням віку автомобіля можуть виникати несправності компонентів підвіски, блоків системи охолодження та електронних модулів.
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Британський позашляховик

Range Rover поєднує високі позашляхові можливості та преміальний салон, однак має кілька проблемних вузлів. Серед основних недоліків механіки називають регулярні несправності пневматичної підвіски, збої електроніки та проблеми із системою охолодження.
Для обслуговування автомобіля часто потрібні вузькопрофільні спеціалісти, а деякі ремонти передбачають заміну цілих блоків. Через це загальні витрати на володіння Range Rover протягом перших п’яти років можуть становити близько $141 424.
За матеріалами:
Novyny.live
Авто
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