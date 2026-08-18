Китай представив людиноподібного робота Superman (відео) Сьогодні 02:10 — Технології&Авто

Китайський Superman

Китайська компанія Unitree Robotics представила експериментального робота-гуманоїда Superman, який може стрибати на два метри з місця. Під час демонстрації робот вагою 25 кг виконав стрибок без розбігу, хоча довжина його ніг становить лише 85 сантиметрів.

Розробники заявляють, що за показниками вертикального стрибка та швидкості спринту робот перевершує людські рекорди.

Що вміє робот Superman

Superman може розвивати максимальну швидкість 12,66 метра за секунду. Також робот здатен безперервно перевозити до 16 кг вантажу та долати понад 30 км без корисного навантаження. Його швидкість під час руху становить до 6 метрів за секунду.

Під час демонстрацій робот також пірнав із платформ і пересувався мілководдям. Він має захист корпусу за стандартом IP54.

Пристрій важить 25 кг, а його максимальне корисне навантаження становить 180 кг.

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У Unitree зазначають, що від початку розробки до першої демонстрації нової машини минуло трохи більше трьох місяців. Водночас робот поки перебуває на етапі активного доопрацювання, тому його характеристики можуть змінюватися.

Superman наразі є експериментальною розробкою. Його використовують для випробування високошвидкісного руху, стрибків, систем балансування та нових приводів.

Компанія поки не повідомляла вартість робота та не оголошувала про плани його серійного виробництва.

Укрінформ За матеріалами:

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