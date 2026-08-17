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«Київстар» та «Укртелеком» домовилися про спільне використання мереж

Технології&Авто
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Інтернет
Інтернет
«Київстар» та «Укртелеком» домовилися про спільне використання частини телекомунікаційної інфраструктури за моделлю Open Access. У межах співпраці оператори використовуватимуть мережі один одного для надання послуг оптичного інтернету.
Про це Finance.ua повідомили у компанії «Київстар».
Проєкт передбачає, що:
  • «Київстар» надаватиме послуги Домашнього Інтернету через енергонезалежну GPON-мережу «Укртелекому»;
  • водночас «Укртелеком» використовуватиме оптичну мережу «Київстару» для надання послуг Оптичного Інтернету.

Де запустять співпрацю

Перший етап проєкту охопить Одеську, Вінницьку та Кіровоградську області. Він має включати понад мільйон жителів.
Компанії також планують перевірити на практиці взаємодію своїх систем та роботу технічних інтеграцій. Надалі співпрацю планують розширити на інші регіони України, про що оператори повідомлять додатково.
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При цьому кожна компанія зберігатиме окремі відносини зі своїми абонентами. Оператори самостійно визначатимуть тарифи та комерційні умови, відповідатимуть за підтримку клієнтів і розрахунки.
Власник мережі відповідатиме за її експлуатацію та технічне обслуговування. Обмін інформацією між компаніями буде обмежений технічними даними, необхідними для доступу до мережі.
«Український ринок десятиліттями розвивався за моделлю, коли оператори та провайдери будували власні паралельні мережі. Open Access — це можливість ефективніше використовувати побудовану інфраструктуру», — зазначив CEO «Укртелекому» Юрій Курмаз.
За моделлю Open Access доступ до мереж надається на прозорих і недискримінаційних умовах.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївстарТехнології
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