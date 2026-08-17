Інсайдери розкрили характеристики та ціни Xiaomi Poco F9 Pro та F9 Ultra Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

Інсайдери розкрили характеристики та ціни Xiaomi Poco F9 Pro та F9 Ultra

Xiaomi готується представити в Європі два нові смартфони Poco F9 Pro та Poco F9 Ultra. За даними витоку, обидві моделі стануть європейськими версіями Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max і отримають трохи менші акумулятори. Водночас характеристики залишаються на рівні дорогих флагманських смартфонів.

Характеристики Poco F9 Pro і F9 Ultra

Обидва смартфони матимуть металеву пласку рамку та захист корпусу від пилу та води за стандартом IP69. На задній панелі розмістять дуже широкий блок із трьома камерами та логотипом Bose, що вказує на партнерство компаній у сфері звуку. У старшій моделі окремий динамік для низьких частот розташують безпосередньо поруч із камерами.

Poco F9 Pro отримає 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей, а F9 Ultra — 6,85-дюймову панель. Обидві моделі підтримуватимуть частоту оновлення 185 Гц і пікову яскравість HDR до 4500 ніт.

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Ємність акумуляторів також відрізнятиметься. Poco F9 Pro отримає батарею ємністю 6330 мА·год, тоді як F9 Ultra — 8050 мА·год. Попри зменшення ємності порівняно з китайськими версіями, показники залишаються досить високими для сучасних смартфонів.

Обидві моделі працюватимуть на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, але відрізнятимуться конфігураціями пам’яті. Poco F9 Pro запропонують із 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Poco F9 Ultra отримає 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті.

Основна камера однакова для обох моделей. Вона матиме сенсор на 200 Мп та об’єктив з діафрагмою f/1.7. Poco F9 Pro отримає 8-Мп надширококутну камеру та 50-Мп телефотокамеру f/2.0 з 3-кратним оптичним наближенням. У F9 Ultra встановлять 50-Мп надширококутну камеру та 50-Мп телефотокамеру f/3.0 з 5-кратним оптичним наближенням.

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Ціна

Згідно з інформацією Winfuture, Poco F9 Pro коштуватиме €799, а F9 Ultra — €999. Точну дату виходу Xiaomi поки не оголосила.

Poco F9 Pro у конфігурації 12+256 ГБ пам’яті запропонують у Європі за €799. Poco F9 Ultra отримає (16+512 ГБ) продаватимуть за €999.

Таким чином, різниця між моделями становить €200. За ці гроші покупець старшої версії отримує більший дисплей та акумулятор, більше пам’яті, а також потужніші додаткові камери.

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