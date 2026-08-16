HMD представить смартфон-слайдер у стилі Nokia N95 з оновленим дизайном Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

HMD Global готується випустити новий смартфон-слайдер, натхненний культовим дизайном Nokia N95

HMD Global готується випустити новий смартфон-слайдер, натхненний культовим дизайном Nokia N95, але адаптований до сучасних вимог користувачів. Компанія вирішила повернути на ринок механічні формфактори, які вирізняються на тлі одноманітних сенсорних пристроїв, і зробити їх доступними для широкої аудиторії.

Про це розповідає Kurazh.

Концепція, що повертає ностальгію

Дизайн майбутньої новинки ґрунтується на прототипі Nokia N95 2020 року, який так і не вийшов у масове виробництво.

Головною особливістю пристрою стане зсувний екран, що відкриває приховану клавіатуру та додаткові елементи керування. Це дозволяє відійти від традиційних моноблоків і впроваджує нову стратегію мультибрендовості компанії, орієнтовану на унікальні рішення.

Попередній ескіз концепції. Ілюстрація: HMD / @smashx 60

Характеристики та особливості майбутньої моделі

За попередньою інформацією, технічна база нового слайдера частково повторює параметри концептуальної моделі 2020 року:

дисплей: 6,39-дюймова IPS LCD-панель із роздільною здатністю FHD+;

механіка: екран, який зсувається та відкриває фізичну клавіатуру;

мультимедіа: два стереодинаміки й вбудована підставка для зручного перегляду відео;

камери: основний модуль із трьома сенсорами на 48, 8 та 5 Мп з оптикою ZEISS; фронтальна камера на 16 Мп зі світлодіодним спалахом;

автономність: акумулятор на 4500 мА·г із підтримкою швидкої зарядки потужністю 20 Вт.

Технічні характеристики моделі відповідають вимогам пристроїв середнього класу. Використання IPS-матриці замість дорожчої OLED вказує на прагнення компанії зробити смартфон доступним, не жертвуючи якістю та функціональністю. Аналогічний підхід спостерігається і в інших пристроях HMD, зокрема у серії Skyline, де головний акцент зроблено на ремонтопридатності та продуманому дизайні.

Таким чином, вихід нового смартфона-слайдера від HMD може стати яскравим прикладом вдалої адаптації класичних концепцій до сучасних трендів, поєднуючи у собі ностальгію та інновації.

Kurazh За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.