BlaBlaCar запустив live-мапу для відстеження авто перед поїздкою
BlaBlaCar додав у застосунок функцію Ease Pickup, яка дозволяє пасажирам у реальному часі відстежити місцезнаходження водія, що прямує до місця посадки.
Про це пише dev.ua із посиланням на пресслужбу компанії.
Із останнім оновлення у застосунку з’явився окремий екран з мапою, де відображається точка посадки та автомобіль. Поруч можна побачити адресу зустрічі, інформацію про водія, а також швидкі кнопки для переходу в чат або навігацію.
Коли автомобіль наближатиметься до місця посадки, пасажир отримає push-сповіщення. Відкрити мапу можна з головного екрана застосунку, розділу «Ваші поїздки», вхідних повідомлень, плану поїздки або безпосередньо з чату.
У BlaBlaCar очікують, що Ease Pickup допоможе вирішити одну із найпроблемніших частин поїздки — пошук одне одного перед посадкою, а також зменшить кількість запізнень, пропущених посадок та скасованих поїздок.
Довідка Finance.ua
- BlaBlaCar — це онлайн-платформа для спільних поїздок, яка дає змогу водіям знаходити пасажирів для спільного проїзду, а пасажирам бронювати місця в автомобілях під час міжміських поїздок.
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