BlaBlaCar запустив live-мапу для відстеження авто перед поїздкою

BlaBlaCar додав у застосунок функцію Ease Pickup, яка дозволяє пасажирам у реальному часі відстежити місцезнаходження водія, що прямує до місця посадки.

Про це пише dev.ua із посиланням на пресслужбу компанії.

Із останнім оновлення у застосунку з’явився окремий екран з мапою, де відображається точка посадки та автомобіль. Поруч можна побачити адресу зустрічі, інформацію про водія, а також швидкі кнопки для переходу в чат або навігацію.

Коли автомобіль наближатиметься до місця посадки, пасажир отримає push-сповіщення. Відкрити мапу можна з головного екрана застосунку, розділу «Ваші поїздки», вхідних повідомлень, плану поїздки або безпосередньо з чату.

У BlaBlaCar очікують, що Ease Pickup допоможе вирішити одну із найпроблемніших частин поїздки — пошук одне одного перед посадкою, а також зменшить кількість запізнень, пропущених посадок та скасованих поїздок.

Довідка Finance.ua