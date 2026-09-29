Meta запустила платну підписку з розширеними функціями ШІ

Підписка вже запускається глобально, але не одночасно для всіх користувачів

Meta запустила платну підписку Meta One, яка розширює доступ до функцій штучного інтелекту та інших можливостей в Instagram, Facebook і WhatsApp. Сервіс орієнтований на звичайних користувачів, а не лише на авторів контенту та публічних осіб.

Про це пише Кошт.

Підписка вже запускається глобально, але не одночасно для всіх користувачів. Відтак коли саме зʼявиться в Україні наразі не відомо.

Які функції входять до підписки Meta One

Meta One об’єднує функції, які раніше були доступні в окремих платних планах Instagram Plus, Facebook Plus і WhatsApp Plus:

розширена генерація та редагування зображень за допомогою Meta AI;

створення відео за допомогою моделей Muse;

інструмент Restyle в Instagram.

Також користувачі отримають понад 50 ексклюзивних функцій, зокрема сповіщення про перегляд Stories конкретними людьми та можливість зберігати публікації протягом 48 годин. Надалі компанія планує розширювати можливості підписки, зокрема для смартокулярів та інших сервісів.

Безплатний доступ до Meta AI у застосунках збережеться, однак для користувачів діятимуть обмеження.

Скільки коштує підписка Meta One

Для звичайних користувачів Meta пропонує кілька рівнів підписки:

Instagram Plus коштує $3,99 на місяць;

Meta One Core — $7,99;

план Premium із вищими лімітами використання ШІ — $19,99 на місяць.