iPhone 18 Pro порівняли з трьома попередниками: з якої моделі варто оновлюватися

Новий iPhone 18 Pro помітно відрізняється від старіших моделей, але різниця з торішнім iPhone 17 Pro вже не настільки очевидна.

Блогер Деніел Ротар із каналу ZONEofTECH порівняв новий смартфон одразу з iPhone 15 Pro, 16 Pro та 17 Pro і перевірив, які зміни відчуваються у повсякденному використанні.

Що змінилося в корпусі та дисплеї

Найбільш помітною різниця є при переході на iPhone 18 Pro з iPhone 15 Pro або 16 Pro. Новий смартфон отримав оновлений корпус, який став трохи товщим і важчим. Замість титану Apple використала алюміній, а виріз Dynamic Island зменшився на 30%.

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Діагональ дисплея зросла з 6,1 до 6,3 дюйма. Підтримка частоти оновлення 120 Гц і функції Always-On залишилася.

Водночас максимальна яскравість зросла з 2000 до 3000 ніт. Це покращує читабельність екрана під прямими сонячними променями.

Apple суттєво оновила камери

Основні зміни Apple зосередила у камерах. Головний сенсор iPhone 18 Pro вперше отримав змінну діафрагму з чотирма фіксованими значеннями: f/1,48, f/1,8, f/2,8 і f/4,0.

Це дає змогу апаратно регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор, а також керувати глибиною різкості.

Телефотокамера тепер має роздільну здатність 48 Мп, підтримує 4-кратний оптичний зум і «оптичну якість» до 8x. Також смартфон отримав 18-Мп фронтальну камеру Center Stage.

За результатами порівняння, особливо помітною є різниця в якості фотографій між iPhone 18 Pro та iPhone 15 Pro.

Продуктивність та автономність

iPhone 18 Pro оснащений чипом A20 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті та 7-ядерним графічним процесором.

У тестах смартфон виявився на 34−45% швидшим за iPhone 16 Pro Max у процесорних завданнях і більш ніж удвічі швидшим у графічних. Порівняно з iPhone 15 Pro розрив ще більший.

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Покращилася й автономність. За результатами тестів, iPhone 18 Pro може відтворювати відео до 36 годин без підзарядки, а iPhone 18 Pro Max — до 45 годин. Зарядити смартфон до 50% тепер можна приблизно за 15 хвилин.

Водночас оновлення позначилися на ціні: базова вартість iPhone 18 Pro починається від $1199.

За словами блогера, перехід на iPhone 18 Pro з iPhone 15 Pro або iPhone 16 Pro має сенс через новий дизайн, камеру, продуктивність та автономність. Водночас оновлення з iPhone 17 Pro виглядає менш очевидним через схожість двох моделей.

Цієї осені головним анонсом Apple став перший складаний iPhone з гнучким екраном. Його вартість стартує від $1999 — приблизно 90 тис. грн — за версію зі 256 ГБ пам’яті.