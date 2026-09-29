SpaceX вперше запустила космічний корабель Starship на орбіту

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на орбіту свій космічний корабель Starship.

Про це пише CNN.

Перший політ на орбіту Землі

Цей політ став першим, коли Starship вийшов на орбіту Землі. Усі попередні 13 випробувань корабля були суборбітальними — ракета підіймалася вгору і падала в океан приблизно за годину.

Цього разу планувалося, що корабель підніметься на висоту близько 275 км і здійснить приблизно шість обертів навколо Землі за десять годин. Після цього корабель мав здійснити посадку в Тихому океані на захід від Чилі. На борту ракети перебувало 26 нових супутників Starlink Version 3.

Liftoff of Starship! https://t.co/40D8bXSkr2 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

У результаті замість 10-годинного польоту та шести обертів навколо планети він тривав лише три години. Рішення було ухвалено після того, як під час виходу на повноцінний орбітальний політ навколо Землі на ньому вийшов з ладу один із шести двигунів.

Цей політ є переходом компанії Ілона Маска від простих випробувань до реального практичного використання системи. Успішний вихід на орбіту та розгортання супутників стануть ключовим кроком для підготовки майбутніх місій Starship до Місяця в межах програми NASA Artemis і подальших польотів на Марс.