SpaceX вперше запустила космічний корабель Starship на орбіту

Цей політ став першим, коли Starship вийшов на орбіту Землі. Усі попередні 13 випробувань корабля були суборбітальними — ракета підіймалася вгору і падала в океан приблизно за годину.
Цього разу планувалося, що корабель підніметься на висоту близько 275 км і здійснить приблизно шість обертів навколо Землі за десять годин. Після цього корабель мав здійснити посадку в Тихому океані на захід від Чилі. На борту ракети перебувало 26 нових супутників Starlink Version 3.
У результаті замість 10-годинного польоту та шести обертів навколо планети він тривав лише три години. Рішення було ухвалено після того, як під час виходу на повноцінний орбітальний політ навколо Землі на ньому вийшов з ладу один із шести двигунів.
Цей політ є переходом компанії Ілона Маска від простих випробувань до реального практичного використання системи. Успішний вихід на орбіту та розгортання супутників стануть ключовим кроком для підготовки майбутніх місій Starship до Місяця в межах програми NASA Artemis і подальших польотів на Марс.
Попередній політ відбувся 24 липня. Тоді Starship уперше розгорнув 20 супутників Starlink V3. Вони вийшли в космос на суборбітальній траєкторії, а після виконання тестових завдань увійшли в атмосферу та згоріли. Сам корабель завершив політ приводненням в Індійському океані.