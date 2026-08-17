BYD показав потужну альтернативу Skoda Octavia за $14 700 (фото) 17.08.2026, 01:39 — Технології&Авто

BYD Qin Max

У Китаї стартували продажі нового BYD Qin Max — доступного сімейного седана, який запропонували одразу у двох електрифікованих варіантах. Покупцям доступні електромобіль і плагін-гібрид, а ціни стартують приблизно від $14 700.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ціна та оснащення

Плагін-гібридна версія коштує 99 900−129 900 юанів ($14 700−19 100), а електромобіль — 109 900−143 900 юанів ($16 200−21 200).

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За розмірами BYD Qin Max трохи більший за Skoda Octavia. Довжина седана становить 4866 мм, ширина — 1880 мм, висота — 1495 мм, а колісна база — 2820 мм.

У салоні встановили цифрову панель приладів і великий 15,6-дюймовий сенсорний екран. У дорожчих комплектаціях доступні проєкція даних на лобове скло, холодильник і система напівавтономного водіння.

Електрична версія BYD Qin Max доступна з двигунами потужністю 163 і 326 к. с. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 5 секунд. Запас ходу становить 530 або 630 км залежно від версії.

Виробник також заявляє про надшвидку зарядку: батарею можна поповнити до 97% лише за 9 хвилин.

Плагін-гібрид Qin Max DM-i отримав 1,5-літровий бензиновий двигун на 99 к. с. та електромотор потужністю 235 к. с. Його заявлена витрата становить 2,59 л на 100 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 2370 км.

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