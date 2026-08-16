Apple розробляє функцію, яка дозволить довести, що фото справжнє, а не створене ШІ Сьогодні 04:40 — Технології&Авто

Apple розробляє функцію, яка дозволить довести, що фото справжнє, а не створене ШІ

Apple розробляє функцію Reference Image, яка дозволить перевіряти походження фотографій за допомогою унікальних даних, пов’язаних із апаратним забезпеченням iPhone. Це має допомогти визначати, чи є зображення справжнім, чи його відредагували або створили за допомогою ШІ.

Згадку про нововведення знайшло видання 9to5Mac у коді iOS 27 beta 5.

Компанія не отримуватиме самі фотографії, зроблені користувачами, а натомість надсилатиме їх до Private Cloud Compute для підтвердження. Це включатиме лише певну інформацію з датчиків і метадані фотографій.

Якщо Apple вирішить, що датчик камери iPhone міг бути скомпрометований, вона може скасувати попередні автентифікації, пов’язані з пристроєм. Водночас поки що виглядає так, наче ця функція буде вимкнена за замовчуванням, а користувачі зможуть самостійно ввімкнути її у налаштуваннях камери.

На додачу до цього, аби отримувати інформацію про походження зображення, фото потрібно буде робити у режимі Reference. Сам режим не автентифікуватиме фото автоматично, залишаючи цей вибір користувачам. Під час автентифікації Apple призначатиме фотографіям унікальний ідентифікатор.

Автентичними фотографіями можна буде ділитися з іншими. Їхні пристрої Apple самостійно перевірять, чи не було змінено зображення, при цьому Apple не дізнається, які фото вони переглядають.

Якщо користувач погодиться передати всі дані про фото, разом із ними можуть передаватися унікальні ідентифікатори пристрою та необрізані кадри, пов’язані із зображенням. Також Apple дозволить передавати ці дані через USB на Mac або ПК, щоб фото зберігало підтвердження своєї автентичності.

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