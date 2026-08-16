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Google почав ховати кнопку «Пошуку» на головній: замість неї три опції з ШІ

Технології&Авто
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Невідомо, чи буде новий дизайн запущено для всіх
Невідомо, чи буде новий дизайн запущено для всіх
Google почав тестувати нову головну сторінку у своїй пошуковій системі: невелика група користувачів без авторизації тепер бачить поле без кнопки «Пошуку», проте одразу з трьома ШІ-ярликами.
Про це пише Search Engine Watch.
Журналісти видання вперше помітили зміну в понеділок і змогли відтворити її в Chrome, Microsoft Edge та браузері Comet від Perplexity. При цьому, новий інтерфейс відображається лише для неавторизованих користувачів, а після входу в акаунт повертається до звичного вигляду.
У тестовому інтерфейсі з-під пошукового поля зникає кнопка «Пошуку», замість нього розташовуються одразу три ШІ-опції: створити зображення, запитати про файли та мозковий штурм. AI Mode залишається безпосередньо всередині рядка, опція «Мені пощастить» також нікуди не зникла.

Відмінність класичного й тестового інтерфейсу

Нижче скриншоти класичного й тестового інтерфейсу для порівняння:
Google почав ховати кнопку «Пошуку» на головній: замість неї три опції з ШІ
Опція «Запитати про файли» дозволяє завантажити документ і поставити запитання щодо його вмісту, а «Мозковий штурм» відкриває розмову з Gemini.
Водночас генерація зображень потребує авторизації — можна припустити, що ця різниця пояснюється витратами на Nano Banana (обробка файлів подібних ресурсів не потребує).
Слід зазначити, що видання Android Authority, яке так само описало тест, не змогло відтворити новий інтерфейс — журналіст спробував кілька браузерів і VPN-серверів у різних локаціях, але щоразу бачив стару головну сторінку. Водночас для A/B-тесту така ситуація є звичною.
Google офіційно не повідомляла ані про тестування, ані про його масштаби. Також невідомо, чи буде новий дизайн запущено для всіх. Однак зміни здаються очікуваними з огляду на анонс «найбільшого за 25 років оновлення пошуку», з яким компанія обіцяла замінити стандартний пошуковий рядок на «інтелектуальне поле».
За матеріалами:
mezha.media
GoogleШІ
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