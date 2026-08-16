Китайська компанія планує запустити 100 000 безпілотних вантажівок до 2030 року 16.08.2026, 02:42 — Технології&Авто

Вантажівка Pony.ai

Китайська компанія Pony. ai, яка розробляє технології автономного водіння, планує суттєво збільшити виробництво безпілотних вантажівок. До 2027 року компанія хоче запустити в експлуатацію від 500 до 1000 автономних важких вантажівок четвертого покоління, а до 2030 року — довести кількість легких вантажівок рівня L4 до 100 тис.

Про це пише Electrek.

Pony. ai готується до серійного виробництва

Pony. ai розробляє безпілотні вантажівки в Китаї та на Близькому Сході з 2018 року. Спочатку компанія створювала власні прототипи, але згодом перейшла до співпраці з виробниками вантажівок. Наразі Pony. ai готується до серійного виробництва автономних вантажівок разом із китайським виробником SANY.

Перші 500−1000 важких вантажівок планують використовувати у трьох основних сферах: далекі вантажні перевезення, транспортування сипучих вантажів і портова логістика. Перші невеликі партії клієнтам мають почати постачати вже протягом 2026 року.

Вартість технології автономного водіння знизилася на 70%

Однією з головних причин переходу до масштабного виробництва стало здешевлення технології. Pony. ai заявляє, що у вантажівках четвертого покоління вартість обладнання для автономного водіння знизилася приблизно на 70% порівняно з попереднім поколінням.

Технологію вже випробовують у реальних умовах. З листопада 2025 року понад 200 вантажівок Pony. ai перевезли більш ніж мільярд тонно-кілометрів вантажів. Дохід від роботизованих вантажівок у першому кварталі 2026 року перевищив $10 млн, збільшившись більш ніж на 30% за рік.

«Ми чекали на правильний момент. Технології наших вантажівок уже досягли високого рівня, але вартість створення Robotruck рівня L4 залишалася високою. Зниження вартості обладнання для автономного водіння допомогло як важким, так і легким вантажівкам. Саме тому ми не поспішали переходити до великомасштабного виробництва раніше», — пояснив віцепрезидент Pony. ai та керівник напрямку Robotruck Хе Сін.

Якою буде автономна вантажівка Pony. ai

Очікується, що автономна вантажівка Pony. ai буде побудована на базі електричного тягача SANY e263 4×2. Він оснащений двомоторною електричною віссю потужністю 420 кВт у постійному режимі та до 730 кВт пікової потужності, а також акумулятором LFP ємністю 636 кВт·год.

Наразі вантажівка підтримує заряджання потужністю 400 кВт через CCS, а підтримку MCS планують додати найближчими місяцями.

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