Китайська компанія планує запустити 100 000 безпілотних вантажівок до 2030 року
Китайська компанія Pony. ai, яка розробляє технології автономного водіння, планує суттєво збільшити виробництво безпілотних вантажівок. До 2027 року компанія хоче запустити в експлуатацію від 500 до 1000 автономних важких вантажівок четвертого покоління, а до 2030 року — довести кількість легких вантажівок рівня L4 до 100 тис.
Про це пише Electrek.
Pony. ai готується до серійного виробництва
Pony. ai розробляє безпілотні вантажівки в Китаї та на Близькому Сході з 2018 року. Спочатку компанія створювала власні прототипи, але згодом перейшла до співпраці з виробниками вантажівок. Наразі Pony. ai готується до серійного виробництва автономних вантажівок разом із китайським виробником SANY.
Перші 500−1000 важких вантажівок планують використовувати у трьох основних сферах: далекі вантажні перевезення, транспортування сипучих вантажів і портова логістика. Перші невеликі партії клієнтам мають почати постачати вже протягом 2026 року.
Вартість технології автономного водіння знизилася на 70%
Однією з головних причин переходу до масштабного виробництва стало здешевлення технології. Pony. ai заявляє, що у вантажівках четвертого покоління вартість обладнання для автономного водіння знизилася приблизно на 70% порівняно з попереднім поколінням.
Технологію вже випробовують у реальних умовах. З листопада 2025 року понад 200 вантажівок Pony. ai перевезли більш ніж мільярд тонно-кілометрів вантажів. Дохід від роботизованих вантажівок у першому кварталі 2026 року перевищив $10 млн, збільшившись більш ніж на 30% за рік.
«Ми чекали на правильний момент. Технології наших вантажівок уже досягли високого рівня, але вартість створення Robotruck рівня L4 залишалася високою. Зниження вартості обладнання для автономного водіння допомогло як важким, так і легким вантажівкам. Саме тому ми не поспішали переходити до великомасштабного виробництва раніше», — пояснив віцепрезидент Pony. ai та керівник напрямку Robotruck Хе Сін.
Якою буде автономна вантажівка Pony. ai
Очікується, що автономна вантажівка Pony. ai буде побудована на базі електричного тягача SANY e263 4×2. Він оснащений двомоторною електричною віссю потужністю 420 кВт у постійному режимі та до 730 кВт пікової потужності, а також акумулятором LFP ємністю 636 кВт·год.
Наразі вантажівка підтримує заряджання потужністю 400 кВт через CCS, а підтримку MCS планують додати найближчими місяцями.
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