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У Китаї бензинові автомобілі майже зникли з топ-10 продажів

Технології&Авто
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У Китаї бензинові автомобілі майже зникли з топ-10 продажів
У Китаї бензинові автомобілі майже зникли з топ-10 продажів
Китайський автомобільний ринок продовжує стрімко переходити на електрифіковані моделі.
За підсумками липня одразу дев’ять із десяти автомобілів, які продавалися найкраще, були електромобілями або гібридами. Єдиною бензиновою моделлю у рейтингу стала Toyota Corolla Cross, яка посіла десяте місце з результатом 14 510 проданих машин.
Перше місце несподівано дісталося компактному електромобілю Geely Xingyuan. У липні китайські покупці придбали 32 306 таких автомобілів.
Другим став Leapmotor A10 із 26 424 проданими машинами, а Tesla Model Y опинилася на третій позиції з результатом 25 158 автомобілів.
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До першої десятки також увійшли Xiaomi SU7, Fang Chengbao Ti 7, BYD Yuan Up, Changan Qiyuan Q05, Li Auto i6 та BYD Sea Lion 06.
Таким чином, у дев’ятці лідерів Tesla залишилася єдиним іноземним брендом, тоді як решту місць зайняли китайські виробники.
Показовою є й різниця у цінах. Tesla Model Y стала найдорожчою моделлю серед лідерів — у Китаї її ціна стартує приблизно від 263 500 юанів. Більшість китайських бестселерів коштують дешевше та конкурують у доступніших сегментах, що допомагає їм залучати більше покупців.
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Ще кілька років тому китайський рейтинг продажів був наповнений бензиновими седанами та кросоверами. Тепер ситуація кардинально змінилася: електромобілі та гібриди майже повністю витіснили машини з ДВЗ із топ-10. Toyota Corolla Cross поки зберігає присутність у рейтингу, але її десяте місце добре показує, наскільки швидко змінюються вподобання китайських покупців.
За матеріалами:
uamotors
АвтоКитай
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