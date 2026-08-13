У Китаї бензинові автомобілі майже зникли з топ-10 продажів Сьогодні 06:29 — Технології&Авто

У Китаї бензинові автомобілі майже зникли з топ-10 продажів

Китайський автомобільний ринок продовжує стрімко переходити на електрифіковані моделі.

За підсумками липня одразу дев’ять із десяти автомобілів, які продавалися найкраще, були електромобілями або гібридами. Єдиною бензиновою моделлю у рейтингу стала Toyota Corolla Cross, яка посіла десяте місце з результатом 14 510 проданих машин.

Перше місце несподівано дісталося компактному електромобілю Geely Xingyuan. У липні китайські покупці придбали 32 306 таких автомобілів.

Другим став Leapmotor A10 із 26 424 проданими машинами, а Tesla Model Y опинилася на третій позиції з результатом 25 158 автомобілів.

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До першої десятки також увійшли Xiaomi SU7, Fang Chengbao Ti 7, BYD Yuan Up, Changan Qiyuan Q05, Li Auto i6 та BYD Sea Lion 06.

Таким чином, у дев’ятці лідерів Tesla залишилася єдиним іноземним брендом, тоді як решту місць зайняли китайські виробники.

Показовою є й різниця у цінах. Tesla Model Y стала найдорожчою моделлю серед лідерів — у Китаї її ціна стартує приблизно від 263 500 юанів. Більшість китайських бестселерів коштують дешевше та конкурують у доступніших сегментах, що допомагає їм залучати більше покупців.

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Ще кілька років тому китайський рейтинг продажів був наповнений бензиновими седанами та кросоверами. Тепер ситуація кардинально змінилася: електромобілі та гібриди майже повністю витіснили машини з ДВЗ із топ-10. Toyota Corolla Cross поки зберігає присутність у рейтингу, але її десяте місце добре показує, наскільки швидко змінюються вподобання китайських покупців.

uamotors За матеріалами:

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