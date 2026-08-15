Apple готує масштабне переосмислення Apple Watch Сьогодні 23:02 — Технології&Авто

Apple Watch Ultra 3

Apple розглядає кілька радикальних варіантів оновлення лінійки Apple Watch. Компанія працює над новими форматами розумних годинників і може суттєво змінити підхід до своїх носимих пристроїв.

За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, команда промислового дизайну компанії вже певний час працює над масштабною концепцією оновлення розумних годинників. Мета Apple — створити пристрої, які зможуть суттєво змінити сприйняття Apple Watch і допомогти компанії посилити позиції на ринку носимих гаджетів.

Apple Watch без екрана

Однією з найцікавіших ідей є пристрій у стилі Apple Watch, але без екрана. Apple звернула увагу на популярність фітнес-браслетів без дисплеїв і розумних кілець, тому може створити власний гаджет у такому форматі. Паралельно компанія розглядає Apple Watch із різними типами дисплеїв, новими розмірами та формами.

Серед можливих варіантів також є Apple Watch із круглим екраном. Водночас Гурман вважає, що така модель навряд чи коли-небудь вийде на ринок.

Дорожчі та доступніші моделі

Apple також експериментує з позиціонуванням моделей: компанія може випустити ще дорожчі пристрої, які розташовуватимуться вище за Apple Watch Ultra та Hermès, а також доступніші варіанти, окрім Apple Watch SE.

Окремий напрямок — штучний інтелект. Apple хоче зробити свої носимі пристрої більш орієнтованими на ШІ та планує масштабне оновлення застосунку «Здоров'я».

Поки Apple не визначилася, які саме концепції підуть у виробництво. Однак компанія прагне суттєво оновити лінійку через посилення конкуренції. За оцінкою Гурмана, майбутні зміни Apple Watch можуть бути настільки ж значними, як перехід iPhone від класичного дизайну до складного формату.

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