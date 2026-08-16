Європа почала оцінювати смартфони за стійкістю до падінь Сьогодні 06:47 — Технології&Авто

Смартфони кидають із висоти одного метра, після чого перевіряють їхню працездатність

Нова європейська етикетка для смартфонів тепер містить не лише інформацію про автономність, ремонтопридатність і захист від води, а й клас стійкості пристрою до падінь. Щоб його визначити, смартфони кидають із висоти одного метра, після чого перевіряють їхню працездатність. За результатами випробувань пристроям присвоюють клас від A до D.

Як смартфонам присвоюють клас стійкості

Для звичайних смартфонів клас A означає щонайменше 270 успішних падінь, B — від 180 до 269, C — від 90 до 179, а D — від 45 до 89. Останній варіант не означає, що смартфон «провалив» тест: 45 падінь є мінімальною вимогою для продажу таких пристроїв на ринку ЄС.

Для складних смартфонів діють окремі нормативи для складеного та розкритого стану.

Випробування проводять на п’яти пристроях однієї моделі, а результат зараховується, якщо необхідну кількість падінь витримали щонайменше чотири з них. При цьому 270 падінь у лабораторії не означають, що смартфон гарантовано переживе 270 падінь у реальному житті.

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На результат впливають поверхня, кут удару та місце приземлення пристрою.

Найцікавіший нюанс полягає в тому, що тріщина не завжди означає провал тесту. Якщо після падіння смартфон продовжує повністю та безпечно працювати, певні тріщини екрана, рамки або задньої панелі можуть не вважатися критичним дефектом. Тобто високий клас не гарантує, що корпус залишиться без подряпин чи пошкоджень.

На що звертати увагу під час вибору смартфона

Оцінку варто розглядати лише як показник результатів стандартизованого тесту. Ще корисніше перевіряти фактичну кількість успішних падінь конкретної моделі в європейській базі EPREL через QR-код на етикетці.

Також важливо дивитися на інші характеристики — IP-захист, ресурс батареї та ремонтопридатність. Разом вони дають значно точніше уявлення про довговічність смартфона.

iTechua За матеріалами:

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