Смартфони дорожчають через дефіцит пам’яті: ринок чекає на спад Сьогодні 04:36 — Технології&Авто

Дефіцит оперативної пам'яті триватиме до 2028 року

Світові продажі смартфонів у другому кварталі 2026 року скоротилися на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однією з причин стало подорожчання оперативної пам’яті, що призвело до зростання цін на пристрої та послаблення споживчого попиту.

Про це йдеться у дослідженні FDM CSS Insight, передає newselectronics.

Цей вже другий квартал поспіль, у якому виробники стикаються з постійним тиском через дефіцит оперативної пам’яті та зростання цін на напівпровідники.

Виробники смартфонів продовжують забезпечувати постачання компонентів та нарощувати запаси в очікуванні подальшого зростання витрат, яке очікується пізніше цього року.

Смартфони дорожчають через дефіцит пам’яті

Загалом середні ціни продажу смартфонів зросли на 13% порівняно з попереднім кварталом, що зумовлено як вищими виробничими витратами, так і переходом до преміальних пристроїв.

Більшість великих виробників підвищили ціни, проте Apple зберегла ціноутворення відносно стабільним. Очікується, що компанія також зіткнеться з тиском на витрати в найближчі місяці.

Зменшення різниці в цінах між Android та iOS створило для Apple можливість залучити користувачів, які раніше були виключені з її екосистеми за ціною.

Ринок смартфонів може скоротитися на 12%

Аналітики кажуть, що результати ринку впродовж першої половини року були кращими, ніж очікувалося. Проте дослідження прогнозує, що ринок смартфонів скоротиться на 12% до кінця 2026 року, а дефіцит оперативної пам’яті триватиме до 2028 року.

Також спад ринку різниться географічно: Північна Америка та Європа зазнали відносно незначного спаду, що підтримувалося постійним попитом на преміальні смартфони.

Натомість ринки, що розвиваються, зафіксували різкіше падіння продажів, оскільки споживачі зіткнулися зі значним зростанням цін та відклали покупки або звернулися до дешевших альтернатив.

Попит на вживані смартфони зростає

На тлі подорожчання нових пристроїв вторинний ринок смартфонів у другому кварталі зріс на 3%.

За підсумками всього 2026 року аналітики очікують його зростання на 9%. Причиною називають подорожчання нових смартфонів, через що споживачі дедалі частіше звертаються до вживаних моделей.

Економічна Правда За матеріалами:

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