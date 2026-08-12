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Вартість компонентів iPhone 18 майже на 40% вища за торішні моделі — аналітики

Технології&Авто
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Через дефіцит пам'яті вартість компонентів для лінійки iPhone 18 збільшилася
Через дефіцит пам'яті вартість компонентів для лінійки iPhone 18 збільшилася
Через дефіцит пам’яті вартість компонентів (Bill of Materials, BOM) для лінійки iPhone 18 збільшилася на 38% порівняно з минулим роком для версій смартфонів із 256 ГБ сховища. Це, ймовірно, призведе до подорожчання пристроїв, однак Apple може компенсувати деякі з цих витрат, зменшивши валову маржу.
Про це йдеться у звіті TrendForce.

Пам’ять займає дедалі більшу частку вартості iPhone

Аналіз моделей iPhone Pro на 256 ГБ за останні два покоління показує, що частка пам’яті в загальній вартості BOM різко зросла — з приблизно 10% рік тому до приблизно 34% у третьому кварталі 2026 року. У першій половині 2027 року вона може перевищити 40%.
Попри це, аналітики вважають, що Apple дотримуватиметься цінової стратегії, прийнятої для останніх MacBook. Компанія з Купертіно, ймовірно, пожертвує частиною своєї валової маржі, аби пом’якшити подорожчання iPhone 18 і зберегти обсяг постачань.
Apple також може переглянути свою цінову стратегію для старіших моделей iPhone, потенційно підвищивши їхню вартість разом із запуском нового покоління.

Android-виробники зіткнулися з більшим тиском на маржу

Крім того, у TrendForce кажуть, що виробники Android-смартфонів стикаються зі ще більшим зменшенням маржі. Тиск особливо гострий у сегментах початкового та середнього рівня, де маржа вже досить низька.
Через стрімке зростання цін на пам’ять з початку 2025 року аналітики вважають, що багато брендів, крім суттєвого підвищення цін, можуть припинити виробництво деяких продуктів з негативною валовою маржею. Внаслідок цього світове виробництво смартфонів продовжить падати до 2027 року.
За матеріалами:
mezha.media
iPhoneСмартфони
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