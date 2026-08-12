Вартість компонентів iPhone 18 майже на 40% вища за торішні моделі — аналітики Сьогодні 01:34 — Технології&Авто

Через дефіцит пам'яті вартість компонентів для лінійки iPhone 18 збільшилася

Через дефіцит пам’яті вартість компонентів (Bill of Materials, BOM) для лінійки iPhone 18 збільшилася на 38% порівняно з минулим роком для версій смартфонів із 256 ГБ сховища. Це, ймовірно, призведе до подорожчання пристроїв, однак Apple може компенсувати деякі з цих витрат, зменшивши валову маржу.

Пам’ять займає дедалі більшу частку вартості iPhone

Аналіз моделей iPhone Pro на 256 ГБ за останні два покоління показує, що частка пам’яті в загальній вартості BOM різко зросла — з приблизно 10% рік тому до приблизно 34% у третьому кварталі 2026 року. У першій половині 2027 року вона може перевищити 40%.

Попри це, аналітики вважають, що Apple дотримуватиметься цінової стратегії, прийнятої для останніх MacBook. Компанія з Купертіно, ймовірно, пожертвує частиною своєї валової маржі, аби пом’якшити подорожчання iPhone 18 і зберегти обсяг постачань.

Apple також може переглянути свою цінову стратегію для старіших моделей iPhone, потенційно підвищивши їхню вартість разом із запуском нового покоління.

Android-виробники зіткнулися з більшим тиском на маржу

Крім того, у TrendForce кажуть, що виробники Android-смартфонів стикаються зі ще більшим зменшенням маржі. Тиск особливо гострий у сегментах початкового та середнього рівня, де маржа вже досить низька.

Через стрімке зростання цін на пам’ять з початку 2025 року аналітики вважають, що багато брендів, крім суттєвого підвищення цін, можуть припинити виробництво деяких продуктів з негативною валовою маржею. Внаслідок цього світове виробництво смартфонів продовжить падати до 2027 року.

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