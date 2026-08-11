Попит на електромобілі впав на 44%: які авто купували в липні Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Попит на електромобілі впав на 44%: які авто купували в липні

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 3,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром

Відносно липня 2025 року попит на електромобілі впав на 44%.

Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто — 3756 од., з яких 423 од. були новими (-73%), а 3333 авто — уживаними (-37%).

Серед 172 комерційних BEV новими були тільки 14 од. (у липні 2025 р. з 176 од. новими були 20 авто).

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили

Зроблено за допомогою ШІ finance.ua

Читайте також Названо найпопулярнішого автовиробника світу

За даними «Укравтопрому», порівняно з липнем минулого року кількість таких авто зросла на 1%. Ми писали , що українці продовжують активно купувати вживані автомобілі з-за кордону. Лише у липні на українські номери поставили 22,6 тис. легковиків із пробігом.За даними «Укравтопрому», порівняно з липнем минулого року кількість таких авто зросла на 1%.

Водночас у першому півріччі 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано майже 5,9 млн нови х легкових автомобілів. Найбільший попит зафіксували в Німеччині, тоді як найменше нових машин придбали жителі Мальти.

Найбільшим автомобільним ринком ЄС залишається Німеччина. За шість місяців там зареєстрували близько 1,5 млн нових легковиків. Це на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До п’ятірки найбільших ринків також увійшли:

Німеччина — 1 484 393 авто (+5,8%);

Італія — 936 045 (+9,5%);

Франція — 857 165 (+1,8%);

Іспанія — 647 711 (+6,2%);

Польща — 312 033 (+9,4%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.