Попит на електромобілі впав на 44%: які авто купували в липні
У минулому місяці український автопарк поповнили понад 3,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Відносно липня 2025 року попит на електромобілі впав на 44%.
Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто — 3756 од., з яких 423 од. були новими (-73%), а 3333 авто — уживаними (-37%).
Серед 172 комерційних BEV новими були тільки 14 од. (у липні 2025 р. з 176 од. новими були 20 авто).
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили
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Ми писали, що українці продовжують активно купувати вживані автомобілі з-за кордону. Лише у липні на українські номери поставили 22,6 тис. легковиків із пробігом. За даними «Укравтопрому», порівняно з липнем минулого року кількість таких авто зросла на 1%.
Водночас у першому півріччі 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано майже 5,9 млн нових легкових автомобілів. Найбільший попит зафіксували в Німеччині, тоді як найменше нових машин придбали жителі Мальти.
Найбільшим автомобільним ринком ЄС залишається Німеччина. За шість місяців там зареєстрували близько 1,5 млн нових легковиків. Це на 5,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До п’ятірки найбільших ринків також увійшли:
- Німеччина — 1 484 393 авто (+5,8%);
- Італія — 936 045 (+9,5%);
- Франція — 857 165 (+1,8%);
- Іспанія — 647 711 (+6,2%);
- Польща — 312 033 (+9,4%).
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