0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну: топ-10 моделей

Технології&Авто
490
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі з-за кордону. Лише у липні на українські номери поставили 22,6 тис. легковиків із пробігом.
За даними «Укравтопрому», порівняно з липнем минулого року кількість таких авто зросла на 1%.

Які авто найчастіше ввозили в Україну

Найбільшу частку серед імпортованих у липні вживаних машин традиційно склали автомобілі з бензиновими двигунами — 55%. Для порівняння, рік тому їхня частка становила 48%.
Ще 17% припало на дизельні авто, 15% — на електромобілі, 10% — на гібриди та 3% — на машини з ГБО.
При цьому частка електромобілів помітно зменшилася — з 24% у липні 2025 року до 15% цьогоріч. Натомість гібридів стало більше: їхня частка зросла з 6% до 10%.
Середній вік автомобілів, які у липні отримали українські номери, становив 8,8 року.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Перше місце в рейтингу вперше посів Volkswagen Tiguan — у липні українці зареєстрували 937 таких авто.
Читайте також
До десятки найпопулярніших увійшли:
  1. Volkswagen Tiguan — 937 авто;
  2. Volkswagen Golf — 862;
  3. Audi Q5 — 803;
  4. Nissan Rogue — 799;
  5. Skoda Octavia — 661;
  6. Renault Megane — 618;
  7. Tesla Model Y — 509;
  8. Ford Escape — 465;
  9. Tesla Model 3 — 456;
  10. Mazda CX-5 — 432.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems