Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну: топ-10 моделей
Які авто найчастіше ввозили в Україну
Топ-10 найпопулярніших моделей
- Volkswagen Tiguan — 937 авто;
- Volkswagen Golf — 862;
- Audi Q5 — 803;
- Nissan Rogue — 799;
- Skoda Octavia — 661;
- Renault Megane — 618;
- Tesla Model Y — 509;
- Ford Escape — 465;
- Tesla Model 3 — 456;
- Mazda CX-5 — 432.
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