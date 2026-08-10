Які вживані авто найчастіше ввозять в Україну: топ-10 моделей Сьогодні 19:05 — Технології&Авто

Volkswagen Tiguan

Українці продовжують активно купувати вживані автомобілі з-за кордону. Лише у липні на українські номери поставили 22,6 тис. легковиків із пробігом.

За даними «Укравтопрому», порівняно з липнем минулого року кількість таких авто зросла на 1%.

Які авто найчастіше ввозили в Україну

Найбільшу частку серед імпортованих у липні вживаних машин традиційно склали автомобілі з бензиновими двигунами — 55%. Для порівняння, рік тому їхня частка становила 48%.

Ще 17% припало на дизельні авто, 15% — на електромобілі, 10% — на гібриди та 3% — на машини з ГБО.

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При цьому частка електромобілів помітно зменшилася — з 24% у липні 2025 року до 15% цьогоріч. Натомість гібридів стало більше: їхня частка зросла з 6% до 10%.

Середній вік автомобілів, які у липні отримали українські номери, становив 8,8 року.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Перше місце в рейтингу вперше посів Volkswagen Tiguan — у липні українці зареєстрували 937 таких авто.

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До десятки найпопулярніших увійшли:

Volkswagen Tiguan — 937 авто; Volkswagen Golf — 862; Audi Q5 — 803; Nissan Rogue — 799; Skoda Octavia — 661; Renault Megane — 618; Tesla Model Y — 509; Ford Escape — 465; Tesla Model 3 — 456; Mazda CX-5 — 432.

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