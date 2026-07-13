АМКУ дозволив «Київстар» придбати хмарного провайдера GigaCloud Сьогодні 07:13 — Фондовий ринок

Антимонопольний комітет України дозволив ПрАТ «Київстар» набути контроль над ТОВ «Гігаклауд» — хмарним провайдером GigaCloud. Відповідне рішення АМКУ ухвалив 9 липня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Що досліджував АМКУ

В релізі АМКУ уточнюється, що в межах розгляду справи було проведено дослідження щодо структури відповідного ринку, конкурентного середовища, позиції національних та глобальних провайдерів, а також можливості споживачів обрання або зміни постачальника хмарних послуг.

Серед іншого було проаналізовано також потенційні наслідки поєднання хмарного бізнесу GigaCloud з телекомунікаційними та іншими цифровими сервісами групи «Київстар».

Зазначається, що в результаті дослідження, ринок хмарних послуг наразі перебуває в активній фазі конкуренції між національними та глобальними провайдерами, таким чином споживачі мають можливість обирати серед різних постачальників відповідної послуги.

Які зобов’язання отримав «Київстар»

Передбачається, що в межах запропонованих зобов’язань від АМКУ, «Київстар» повинен забезпечити для споживачів можливість використовувати послуги GigaCloud не залежного від того, сервісами якого інтернет-провайдера користується клієнт.

Серед інших вимог, «Київстар» не повинен нав’язувати придбання хмарних послуг у вигляді обов’язкової умови для отримання фіксованого інтернету чи мобільного зв’язку. Таким чином, користувач повинен мати можливість придбати хмарну послугу як самостійну.

До інших вимог було віднесено недопущення «Київстаром» відмов у наданні хмарних послуг, погіршення умов їх надання чи застосування дискримінаційних умов через відмову споживача від придбання інших послуг мобільного оператора.

У відомстві також уточнили, що в межах контролю за виконанням відповідних вимог, «Київстару» необхідно буде надавати АМКУ щорічну звітність.

GigaCloud працює на ринку з 2016 року

GigaCloud — хмарний провайдер, заснований у 2016 році, який спеціалізується на наданні відповідних сервісів бізнесу. Серед клієнтів компанії є агрохолдинг Kernel, Нафтогаз та інші.

Наприкінці травня під час «Business breakfast з Володимиром Федоріним» президент та СЕО «Київстар» Олександр Комаров відмовився коментувати можливу купівлю компанії GigaCloud, але також зазначив зацікавленість групи в укріпленні позицій в хмарному бізнесі.

«Це один зі стратегічних напрямків. Це може відбуватися органічно, тому що ми є великим партнером Microsoft — ми розбудовуємо власну хмару на сьогоднішній день. Це може відбуватися також неорганічно, якщо ми будемо бачити привабливі цілі», — наголосив Комаров.

У червні 2025 році мобільний оператор запустив власний хмарний сервіс для українських користувачів Kyivstar Cloud, що доступний для малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору.

У І кварталі 2026 року «Київстар» збільшив прибуток EBITDA на 28,5% - до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% - до 13,9 млрд грн.

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